Brytyjska organizacja Centre for Information Resilience (CIR) zidentyfikowała 25 dowódców walczących stron w Sudanie, którzy przebywali w pięciu lokalizacjach w czasie, gdy napływały stamtąd doniesienia o przemocy seksualnej. Śledztwo obejmuje paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), Sudańskie Siły Zbrojne oraz sprzymierzone z nimi formacje, informuje Al Jazeera.

Dowody i granice wniosków

Badacze weryfikowali tożsamość dowódców, miejsca oraz, tam gdzie było to możliwe, daty nagrań. Obecność dowódców niezależnie potwierdziło dwóch analityków, a zebrane dane zestawiono z zeznaniami osób poszkodowanych, doniesieniami o atakach, groźbami i oznakami podwyższonego ryzyka, w tym z przymusowym rozdzielaniem mężczyzn i kobiet.

CIR oświadczyło, że ma uzasadnione podstawy, by uważać zidentyfikowanych dowódców za bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za przemoc seksualną. Jednocześnie organizacja podkreśliła, że ograniczenia danych nie pozwalają ustalić indywidualnej odpowiedzialności konkretnych osób za poszczególne przypadki gwałtu. Obecność, stopień i wielokrotne pojawianie się w określonych miejscach mogą stanowić podstawę dalszego dochodzenia, lecz same w sobie nie dowodzą winy karnej.

El Fasher i Wad Madani

Wśród dowódców RSF zarejestrowanych przez CIR w pobliżu El Fasher w Północnym Darfurze jest zastępca dowódcy Abdel Rahim Hamdan Dagalo, brat lidera RSF Mohameda Hamdana Dagalo. Jego obecność potwierdzono w byłej bazie 6. Dywizji Piechoty 26 października 2025 roku oraz w Szpitalu Saudyjskim 4 listopada tego samego roku.

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Misja ONZ ds. ustalania faktów udokumentowała masowe i zbiorowe gwałty podczas zajęcia El Fasher przez RSF, w tym w Szpitalu Saudyjskim i na miejskim uniwersytecie. CIR przeanalizowało również wideo opublikowane na TikToku 26 października 2025 roku, na którym dowódczyni kobiecego kontyngentu RSF Khademalla Hashmin Herika, znana także jako Shiraz Khalid, zwraca się do bojowników. Organizacja oceniła jej słowa jako bezpośrednie podżeganie do gwałtów, lecz nie zdołała ustalić dokładnego miejsca nagrania.

Osobno śledztwo opisuje Abuaklę Mohameda Ahmeda Alwakila, znanego jako Keikal. W grudniu 2023 roku został on mianowany dowódcą dywizji RSF w Wad Madani, a w październiku 2024 roku przeszedł na stronę armii i został dowódcą sprzymierzonych z nią Sił Tarczy Sudanu. Biuro ONZ ds. praw człowieka informowało, że 10 stycznia 2025 roku bojownicy tej formacji uprowadzili 13 kobiet i jednego mężczyznę z obozu Taiba.

Sankcje Wielkiej Brytanii

26 października Wielka Brytania nałożyła sankcje na 15 wysokich rangą dowódców walczących sił Sudanu w związku z podejrzeniami o okrucieństwa, w tym przemoc seksualną związaną z konfliktem. Ograniczenia obejmują zamrożenie aktywów i zakazy podróży. Lista sankcyjna jest odrębna od listy 25 dowódców w raporcie CIR i nie oznacza wyroku karnego.

RSF i Sudańskie Siły Zbrojne nie odpowiedziały na prośby Al Jazeery o komentarz dotyczący ustaleń śledztwa. Obie strony wcześniej zaprzeczały oskarżeniom o przemoc seksualną ze strony swojego personelu.

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