Decision Desk stacji CNN prognozuje, że demokrata Scott Colom pokona urzędującą republikańską senatorkę Cindy Hyde-Smith w wyborach do Senatu USA w stanie Missisipi. Jeśli wynik ten się potwierdzi, Partia Demokratyczna zdobędzie mandat senatorski w stanie, który od dawna był bastionem Partii Republikańskiej.

Prognoza CNN

O prognozie CNN Decision Desk informuje Anadolu Agency. Agencja określa ten wynik jako jeden z najbardziej nieoczekiwanych rezultatów wyborów uzupełniających, które odbyły się 3 listopada.

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Colom ma 43 lata. Jeśli prognoza się potwierdzi, zostanie pierwszym demokratą, który zdobył mandat w Senacie USA z Missisipi od ponad czterech dekad. Agencja nazywa to znaczącym politycznym przełomem dla demokratów.

Znaczenie historyczne

Colom zostanie również pierwszym czarnoskórym przedstawicielem Missisipi wybranym do Senatu USA od czasów Rekonstrukcji. Jego zwycięstwo będzie oznaczać przejście tego mandatu senatorskiego z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej.

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