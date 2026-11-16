Australijska firma detaliczna Coles Group bada incydent cybernetyczny, lecz jak dotąd nie znalazła dowodów na naruszenie danych klientów, pracowników ani dostawców. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Śledztwo trwa

Firma nie sprecyzowała, jakie dokładnie dane mogły być celem ataku. Coles współpracuje z Australijskim Centrum Cyberbezpieczeństwa i planuje kontynuować współpracę z odpowiednimi organami oraz regulatorami w ramach śledztwa.

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Coles oświadczył, że zaangażował międzynarodowych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, aby ograniczyć incydent i wzmocnić ochronę swojego środowiska IT.

Sklepy i usługi internetowe działają

Działalność operacyjna Coles jest kontynuowana, a klienci nadal mogą robić zakupy w sklepach stacjonarnych i przez internet. W materiale zaznaczono również, że incydent nastąpił na tle rosnącej liczby cyberataków w Australii. Rząd kraju promuje środki przewidujące obowiązek zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa przez firmy z sektora sztucznej inteligencji.

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