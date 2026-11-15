Chiński państwowy producent samolotów COMAC przeprowadził pierwszy załogowy lot testowy elektrycznego samolotu CE-25A w Binzhou, w prowincji Szantung. W teście uczestniczyło dwóch pilotów i inżynier prób w locie, podaje NDTV.

Parametry testu

Łączny czas sesji testowej wyniósł 57 minut i 46 sekund. Samolot przebywał w powietrzu nieco ponad 16 minut i pokonał 60,4 kilometra. Według inżynierów wszystkie systemy działały prawidłowo, a zachowanie CE-25A odpowiadało oczekiwaniom.

Przed lotem z ludźmi na pokładzie samolot przeszedł serię testów bezzałogowych. Pierwszy autonomiczny lot CE-25A odbył się 2 lutego, po czym maszyna wykonała 19 lotów walidacyjnych.

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Certyfikacja i charakterystyka

Projekt rozwijają COMAC, producent akumulatorów CATL, Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju oraz inni partnerzy. Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin przyjęła wniosek o certyfikat typu samolotu — niezbędny krok regulacyjny przed możliwym dopuszczeniem komercyjnego pasażerskiego statku powietrznego do regularnej eksploatacji.

Jak podaje Global Times, CE-25A jest pierwszym komercyjnym elektrycznym samolotem COMAC do lotów między miastami. Jest przeznaczony dla 19 pasażerów, ma maksymalną masę startową 10 ton, prędkość przelotową 300 kilometrów na godzinę, wysokość przelotową 2400 metrów i zasięg do 400 kilometrów.

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