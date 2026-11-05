Firma ConocoPhillips z siedzibą w Houston w USA ponad dwukrotnie zwiększyła zysk za trzeci kwartał — do 4 mld dolarów — oraz podniosła kwartalną dywidendę o 11%. Informuje o tym OilPrice.

Wyniki finansowe

Skorygowany zysk spółki wyniósł 3,27 dolara na akcję, przekraczając szacunki Wall Street na poziomie 2,97 dolara. Zysk netto wzrósł z 1,7 mld dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku, mimo spadku wydobycia.

Średnia cena realizowana przez ConocoPhillips wzrosła o 32% rok do roku, do 61,40 dolara za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej. Średnia cena Brent w trakcie kwartału wyniosła 89,27 dolara za baryłkę, czyli o ponad 31% więcej niż rok wcześniej. OilPrice wiąże wzrost przychodów firm naftowych z wyższymi cenami surowców, które zrekompensowały zakłócenia w produkcji.

Jednocześnie dzienne wydobycie ConocoPhillips spadło z 2,4 mln do 2,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Wydobycie w Katarze poprawiło się w trakcie kwartału, jednak pozostawało poniżej poziomu sprzed wojny.

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Dywidendy i plany spółki

Spółka podniosła kwartalną dywidendę z 84 do 93 centów na akcję. W ciągu kwartału przekazała akcjonariuszom 3,4 mld dolarów, w tym 2,4 mld dolarów na skup własnych akcji, a operacyjne przepływy pieniężne osiągnęły 7,2 mld dolarów.

ConocoPhillips prognozuje wydobycie w czwartym kwartale na poziomie od 2,32 mln do 2,36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Spółka potwierdziła również cel zwiększenia rocznych wolnych przepływów pieniężnych o 7 mld dolarów do 2029 roku w porównaniu z 2025 rokiem. Projekt Willow na Alasce ma, według spółki, rozpocząć wydobycie na początku 2029 roku; produkcja modułów jest ukończona w ponad 75%.

Spółka ocenia również możliwą sprzedaż aktywów w Norwegii oraz obiektu Teesside w Wielkiej Brytanii, jednak nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.

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