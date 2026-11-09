We Włoszech regulator rynku papierów wartościowych CONSOB zatwierdził ofertę Intesa Sanpaolo dotyczącą przejęcia konkurenta Monte dei Paschi di Siena (MPS). Jak informuje ANSA English, po tej decyzji akcje obu banków wzrosły na początku poniedziałkowych notowań.

Reakcja rynku

Notowania Intesa Sanpaolo wzrosły o 0,7%, a akcje MPS zyskały 0,6%. Oferta przejęcia ma rozpocząć się 24 listopada i trwać do 22 stycznia.

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Parametry transakcji

Wartość transakcji wynosi 31,8 mld euro. W przypadku jej sfinalizowania powstanie drugi co do wielkości bank w strefie euro.

W ubiegłym miesiącu akcjonariusze MPS odrzucili plan dyrektora generalnego Luigiego Lovaglio, który miał na celu przeciwdziałanie przejęciu. Według ANSA English po tym transakcja prawdopodobnie zostanie zrealizowana. Monte dei Paschi di Siena jest najstarszym bankiem na świecie i trzecim co do wielkości kredytodawcą we Włoszech.

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