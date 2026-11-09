9 listopada w tureckiej Antalyi rozpoczęła się 31. Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP31. Na początku szczytu przedstawiciele państw spierali się o wpisanie kwestii finansowania klimatycznego do oficjalnego porządku obrad, informuje Channel NewsAsia.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał światowych przywódców do poważniejszego potraktowania kryzysu klimatycznego. W swoim oświadczeniu podkreślił potrzebę szybszego ograniczania emisji, przyspieszenia sprawiedliwej transformacji od paliw kopalnych oraz zapewnienia krajom narażonym na zagrożenia niezbędnego finansowania i ochrony.

Spór o finansowanie

Negocjatorzy do późnego wieczora 8 listopada omawiali żądania krajów rozwijających się dotyczące włączenia kwestii finansowania klimatycznego do porządku obrad. Zgodnie z porozumieniami klimatycznymi ONZ kraje rozwinięte, na które historycznie przypada większa część emisji gazów cieplarnianych, zapewniały wsparcie finansowe biedniejszym państwom, aby dostosowały się do skutków zmian klimatu i przeszły na czystszą energetykę. Jednocześnie kraje rozwijające się uważają dostępne kwoty za niewystarczające.

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Szef delegacji Greenpeace na COP31, Jasper Inventor, nazwał początek konferencji trudnym. Według niego państwa rozwinięte zajęły twarde stanowisko wobec platformy uzgodnionej na COP30 w Brazylii, na której mają być omawiane środki przekazywane przez zamożne kraje państwom rozwijającym się. Źródło zaznajomione z negocjacjami poinformowało, że program prac dotyczący finansowania klimatycznego zostanie wpisany do porządku obrad.

Adaptacja i elektryfikacja

Kraje afrykańskie zabiegały również o osobny punkt dotyczący potrojenia finansowania adaptacji, w tym działań takich jak budowa wałów morskich lub sadzenie upraw odpornych na suszę. Rozmówca publikacji zaznaczył, że osobnego punktu nie będzie, jednak temat zostanie rozpatrzony w ramach innych kwestii.

Turcja przewodniczy COP31, a Australia prowadzi negocjacje na podstawie specjalnego porozumienia między oboma krajami. Turcja i Australia przedstawiają spotkanie jako szczyt skoncentrowany na realizacji wcześniejszych zobowiązań. Turcja proponuje również dobrowolną inicjatywę elektryfikacji, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej w światowym zapotrzebowaniu na energię z około 20% do 35% do 2035 roku. Unia Europejska nalega, aby elektryfikacja była czysta, co może wywołać dyskusje o roli ropy, gazu i węgla w tej inicjatywie.

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