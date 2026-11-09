Konferencja klimatyczna ONZ COP31 rozpocznie się 9 listopada w Antalyi w Turcji. Potrwa dwa tygodnie i zgromadzi przedstawicieli niemal 200 państw. Prezydencja Turcji na szczycie zaproponuje krajom poparcie celu zelektryfikowania do 2035 roku ponad jednej trzeciej światowej gospodarki, wobec około jednej piątej obecnie, podaje Channel NewsAsia.

Cel elektryfikacji

Taki cel mógłby teoretycznie pomóc ograniczyć emisje ogrzewające planetę dzięki szybszemu przejściu od transportu, systemów ogrzewania, bojlerów, kuchenek i innych urządzeń zasilanych paliwami kopalnymi do rozwiązań elektrycznych.

Jednocześnie aktywiści klimatyczni krytykują proponowane zobowiązanie, ponieważ nie wymaga ono, aby dodatkowa energia elektryczna pochodziła ze źródeł niskoemisyjnych. Koalicja państw, w tym wyspiarskich państw południowego Pacyfiku, zabiega o wyraźniejszą globalną mapę drogową odejścia od paliw kopalnych.

Państwa produkujące ropę i gaz, w tym Arabia Saudyjska, uważają natomiast, że paliwa kopalne mogą zachować istotną rolę w miksie energetycznym pod warunkiem wykorzystania technologii ograniczania lub wychwytywania emisji.

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Wojna, AI i energetyka

Negocjacje będą prowadzone w obliczu obaw o bezpieczeństwo energetyczne z powodu wojny USA z Iranem, gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskutek rozpowszechniania się sztucznej inteligencji oraz wycofania się Stanów Zjednoczonych ze współpracy klimatycznej drugi rok z rzędu. Wojna z Iranem, która według publikacji trwa już dziewiąty miesiąc, znacząco zakłóciła dostawy ropy z Bliskiego Wschodu przez Cieśninę Ormuz i spowodowała wzrost cen paliw.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa promuje politykę maksymalizacji wydobycia ropy, gazu i węgla. Korea Południowa, Indie, Tajlandia i inne kraje azjatyckie zwiększyły zależność od węgla lub podjęły kroki w celu rozbudowy energetyki węglowej. Jednocześnie wykorzystanie energii odnawialnej rośnie dzięki eksportowi z Chin dostępnych czystych technologii.

W październiku Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska poinformował, że świat zmierza już ku przekroczeniu progu ocieplenia o 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej, ustanowionego na paryskim szczycie klimatycznym w 2015 roku. Turcja wezwie również rządy, przedsiębiorstwa i inne instytucje do poparcia zasad zrównoważonego rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji.

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