Śledztwo dotyczące pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii uznało, że brak międzynarodowych kontroli granicznych na początku 2020 roku postawił kraj w niezwykle podatnej na zagrożenie sytuacji. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na nowy raport ze śledztwa.

Ograniczenia wprowadzono zbyt późno

Przewodnicząca śledztwa Heather Hallett zaznaczyła, że przez pierwsze sześć miesięcy 2020 roku Wielka Brytania faktycznie zezwalała na niemal nieograniczone podróże międzynarodowe. Działo się to przy braku masowych testów, szeroko zakrojonego śledzenia kontaktów oraz znacznym obciążeniu systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z raportem, do kwietnia 2020 roku 93% państw stosowało już takie środki jak odwoływanie lotów, kontrole graniczne lub ograniczenia podróży. Brytyjski rząd natomiast prosił osoby przybywające z obszarów wysokiego ryzyka, w tym z chińskiego Wuhanu, o samoizolację.

Polityka ta nie zapobiegła wjazdowi turystów z Wuhanu do Anglii i ich podróżom po Szkocji, Irlandii Północnej oraz Republice Irlandii w lutym 2020 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, dalszych ograniczeń nie wprowadzono aż do czerwca.

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Problemy z testowaniem i śledzeniem kontaktów

W raporcie wskazano, że 18 lutego 2020 roku, gdy w Wielkiej Brytanii zarejestrowano zaledwie dziewięć potwierdzonych przypadków Covid-19, byłby optymalnym momentem na wprowadzenie ograniczeń w podróżach. Wówczas poziom krajowego rozprzestrzeniania się wirusa był niski, podczas gdy wskaźniki zakażeń w innych państwach były wyższe.

Hallett skrytykowała również opóźnienie w stworzeniu systemu testowania, śledzenia kontaktów i izolacji. Chociaż wcześniejsze sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia publicznego oraz ćwiczenia przygotowujące do pandemii powinny były zapewnić gotowość kraju, system trzeba było praktycznie tworzyć od podstaw już w czasie kryzysu.

Na system NHS Test and Trace w Anglii wydano ponad 25 mld funtów szterlingów, jednak w raporcie wskazano, że wdrożono go zbyt późno i kosztował zbyt dużo. Wśród zaleceń śledztwa są stworzenie ogólnobrytyjskiego cyfrowego narzędzia do śledzenia kontaktów, plany zakrojonego na szeroką skalę ręcznego śledzenia oraz wsparcie finansowe dla osób, które muszą poddać się samoizolacji.

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