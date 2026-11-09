Francuski bank Crédit Agricole zaproponował rozmowy w sprawie możliwego połączenia swojego włoskiego oddziału z Banco BPM we Włoszech. Jak podaje ANSA English, francuski kredytodawca określił propozycję jako przyjazną.

Warunki możliwego połączenia

Crédit Agricole oświadczył, że w przypadku zawarcia umowy dyrektorem generalnym połączonej struktury zostanie obecny szef Banco BPM, Giuseppe Castagna. Francuski bank, który już posiada 29,6% akcji Banco BPM, będzie miał około 45% połączonej spółki.

W Crédit Agricole zaznaczono, że projekt może stworzyć trzecią co do wielkości grupę bankową we Włoszech. Będzie ona obsługiwać 6,5 mln klientów poprzez ponad 2 300 oddziałów. Bank oświadczył również, że inicjatywa opiera się na długoterminowej wizji przemysłowej i przedsiębiorczej oraz ma połączyć dwie grupy głęboko zakorzenione we Włoszech.

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Reakcja rynku

Po ogłoszeniu Crédit Agricole notowania Banco BPM wzrosły o ponad 9% podczas porannego handlu w poniedziałek.

Wcześniej prezes Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, proponował połączenie MPS z Banco BPM w ramach strategii obrony przed ofertą przejęcia ze strony największego banku Włoch, Intesa Sanpaolo. W ubiegłym miesiącu akcjonariusze MPS odrzucili ten plan obronny, a przejęcie obecnie wydaje się prawdopodobne, według ANSA English.

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