W Australii Cricket Australia nie wznowi śledztwa w sprawie skandalu z ingerowaniem w stan piłki podczas meczu testowego przeciwko RPA w Kapsztadzie w 2018 roku. Dyrektor wykonawczy organizacji Todd Greenberg oświadczył, że rada Cricket Australia nie widzi przekonujących podstaw do powrotu do sprawy, mimo twierdzenia krykiecisty Usmana Khawaji, że cała drużyna wiedziała o planie użycia papieru ściernego.

Stanowisko Cricket Australia

Jak informuje Sky Sports News, Greenberg podkreślił, że organizacja jest zadowolona z wyników poprzedniego śledztwa w świetle otrzymanych informacji, w tym wypowiedzi Khawaji. Jego zdaniem ponowne rozpatrywanie decyzji podjętych przez inne kierownictwo w 2018 roku nie przyniesie korzyści.

Khawaja przedstawił swoją wersję wydarzeń w książce Sabr, przywracając skandal do przestrzeni publicznej osiem lat później. David Warner, który znalazł się wśród trzech graczy zawieszonych po incydencie, poparł tę wersję i oświadczył, że jest ona całkowicie dokładna.

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Różne wersje uczestników

Po skandalu sankcje otrzymali Warner, Steve Smith i Cameron Bancroft. Cricket Australia oświadczyła wówczas, że tylko ta trójka wiedziała o planie. W 2018 roku nagranie wideo zarejestrowało, jak Bancroft używał obcego przedmiotu, aby zmienić stan piłki w meczu przeciwko RPA.

Greenberg zaznaczył, że wersja Khawaji jest sprzeczna ze stanowiskami innych graczy, którzy publicznie wypowiadali się od początku skandalu. Miotacze Pat Cummins, Mitchell Starc, Nathan Lyon i Josh Hazlewood we wspólnym oświadczeniu z 2021 roku zaprzeczyli, że wcześniej wiedzieli o planie. Szef Cricket Australia oczekuje, że ich stanowisko nie zmieni się, gdy Cummins i Starc wypowiedzą się w najbliższych dniach lub tygodniach.

W meczu testowym w Kapsztadzie grał również Mitchell Marsh, który obecnie prowadzi reprezentację Australii w serii meczów ograniczonych formatów przeciwko Anglii. Ma on porozmawiać z mediami przed pierwszym meczem jednodniowym w Perth.

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