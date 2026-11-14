Gazeta Daily Mail ogłosiła bojkot relacjonowania trzech ostatnich wyścigów sezonu Formuły 1 po tym, jak Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) cofnęła akredytację jej korespondentowi Jonathanowi McEvoyowi do końca 2026 roku. Jak informuje Anadolu Agency, redakcja zrezygnuje z relacji z wyścigów i konferencji prasowych podczas końcowych rund sezonu.

Akredytację cofnięto po publikacji felietonu

McEvoy pracuje jako korespondent Daily Mail zajmujący się sportami motorowymi od ponad dwóch dekad. W czwartek poinformowano go o cofnięciu akredytacji po felietonie opublikowanym 4 listopada.

W materiale dziennikarz skrytykował kierowcę Ferrari Charlesa Leclerca za kolizję z zespołowym partnerem Lewisem Hamiltonem na pierwszym okrążeniu Grand Prix Meksyku 1 listopada. McEvoy użył w felietonie obraźliwego określenia wobec monakijskiego kierowcy.

W oświadczeniu dla Front Office Sports FIA poinformowała, że artykuł McEvoya z 4 listopada nie spełniał oczekiwanych standardów profesjonalizmu, dlatego jego akredytacja medialna została tymczasowo cofnięta.

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Reakcja redakcji i incydent w Meksyku

Szef działu sportowego Daily Mail Chris Dean nazwał tę decyzję bezprecedensowym i oburzającym atakiem na wolność prasy. Stwierdził, że FIA zbyt ostro zareagowała na, jak to określił, umiarkowaną i sprawiedliwą krytykę jednego kierowcy, oraz wezwał do natychmiastowego przywrócenia akredytacji McEvoya.

Na pierwszym okrążeniu Grand Prix Meksyku Leclerc i Hamilton, walczący o prowadzenie, wyjechali poza tor. Leclerc przejechał przez trawę i wrócił na tor przed swoim zespołowym partnerem, za co otrzymał pięciosekundową karę za uzyskanie przewagi poza torem.

Wyścig wygrał Max Verstappen z Red Bulla, Hamilton finiszował drugi, a Leclerc czwarty. McEvoy sugerował, że decyzję FIA mógł zainicjować szef Ferrari Frédéric Vasseur, jednak źródło Ferrari przekazało The Athletic, że Vasseur nie złożył skargi.

Zgodnie z decyzją FIA McEvoy nie będzie mógł pracować podczas trzech końcowych Grand Prix sezonu — w Las Vegas, Katarze i Abu Zabi.

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