W Newcastle w Australii 30-letni Damian Ellis Spore nie przyznał się do wszystkich 30 zarzutów dotyczących pięciu jego koleżanek z pracy. Były menedżer służby opieki pozadomowej zaprzecza zarzutom gwałtu, duszenia i innych przestępstw, które według oskarżenia mogły mieć miejsce w Nowej Południowej Walii w latach 2020–2025, informuje ABC News.

Rozprawa w Newcastle

Spore uczestniczył w posiedzeniu dotyczącym przedstawienia zarzutów z Zakładu Karnego Hunter za pośrednictwem łącza audiowizualnego. Sędzia Tim Hartelmann odczytał wszystkie 30 punktów, a mężczyzna na każdy z nich odpowiedział, że nie przyznaje się do winy.

Wśród zarzutów są kilka przypadków stosunków seksualnych bez zgody, napaść seksualna w okolicznościach obciążających ze spowodowaniem obrażeń ciała, a także dotykanie o charakterze seksualnym. Spore nie przyznał się również do kilku zarzutów umyślnego duszenia człowieka oraz duszenia w celu popełnienia poważnego przestępstwa.

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Okoliczności sprawy

Sąd usłyszał, że niektóre z incydentów mogły wiązać się z doprowadzeniem jednej z domniemanych pokrzywdzonych do utraty przytomności i niemożności stawiania oporu. Osobno Spore nie przyznał się do zarzutu umyślnego pozbawienia koleżanki powietrza bez jej zgody.

Domniemane przestępstwa, według sądu, miały miejsce w Moss Vale, Tweed Heads, Grecie, Maitland, Rutherford, Raymond Terrace i Blackalls Park. Spore został aresztowany w ubiegłym roku po śledztwie detektywów z Port Stephens i Hunter. Pozostaje w areszcie, a wobec wszystkich pięciu kobiet obowiązują nakazy ochrony przed przemocą.

Obrona ocenia, że przyszły proces potrwa od pięciu do sześciu tygodni. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 5 listopada: sąd ma ustalić, czy proces można przeprowadzić w Newcastle, czy konieczna jest zmiana miejsca rozpoznania sprawy na Sydney.

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