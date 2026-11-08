Analiza na dużą skalę 40 zestawów danych z udziałem do 2175 osób nie wykazała oczekiwanego związku między aktywnością obszarów mózgu związanych z kontrolą emocji a tym, jak skutecznie ludzie regulują emocje. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature informuje ScienceAlert, powołując się na oryginalny artykuł.

Jak badano regulację emocji

Naukowcy połączyli wyniki 32 grup badawczych, które pracowały według wcześniej zarejestrowanego, ustandaryzowanego planu. W typowych eksperymentach uczestnicy w skanerze MRI oglądali nieprzyjemne obrazy: część z nich po prostu obserwowali, a inne próbowali zreinterpretować, aby osłabić negatywne przeżycia.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny rejestrował zmiany nasycenia krwi tlenem związane z aktywnością mózgu. Naukowcy porównywali te wskaźniki z nasileniem ulgi zgłaszanej przez uczestników. Przeanalizowali także ankiety dotyczące częstotliwości stosowania reinterpretacji sytuacji w życiu codziennym oraz zmian aktywności ciała migdałowatego, które uczestniczy w reakcjach emocjonalnych.

Słaby związek z reakcjami ciała migdałowatego

Oczekiwano, że osoby częściej stosujące tę strategię będą odczuwały większą ulgę podczas zadań i będą wykazywały odpowiadające temu różnice w pracy mózgu. Jednak wyniki ankiet nie wykazały istotnego związku ani ze zmniejszeniem dyskomfortu, ani ze spadkiem aktywności ciała migdałowatego.

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Uczestnicy, którzy zgłaszali większą ulgę, rzeczywiście wykazywali tendencję do większego spadku aktywności ciała migdałowatego, lecz związek ten był bardzo słaby. Według obliczeń autorów badanie potrzebowałoby co najmniej 1105 uczestników, aby z 80-procentowym prawdopodobieństwem wykryć tak niewielki związek.

Co oznaczają wyniki

Żaden z trzech wskaźników nie miał oczekiwanego związku z aktywnością ustalonych sieci przedczołowych regulacji emocji. Sieci te aktywowały się zarówno podczas doświadczania negatywnych emocji, jak i podczas prób ich zmiany poprzez reinterpretację.

Autorzy zaznaczają, że aktywacja obszarów mózgu zaangażowanych w reinterpretację sama w sobie nie oznacza, iż taka strategia będzie osobiście znacząca lub skuteczna emocjonalnie. Analiza objęła niekliniczne próby dorosłych, dlatego wnioski mogą nie mieć zastosowania do osób z cięższymi objawami zaburzeń psychicznych. Badanie nie sprawdzało również, czy psychoterapia poprawia umiejętności regulacji emocji.

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