Naukowcy z Demokratycznej Republiki Konga oraz partnerzy międzynarodowi ustalili, że kluczowym czynnikiem szybkiego początkowego rozprzestrzeniania się choroby wirusowej Bundibugyo w Ituri i sąsiednich prowincjach był ruch ludzi, a nie geografia czy liczba ludności. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science.

Pierwsze tygodnie ogniska

Badacze połączyli szczegółowe dane o przypadkach zachorowań i testowaniu z zanonimizowanymi danymi telefonii komórkowej dotyczącymi przemieszczania się ludności. Według ich szacunków od początku maja do 1 czerwca 2026 roku liczba przypadków podwajała się mniej więcej co 10 dni.

O ognisku poinformowano 15 maja 2026 roku. W ciągu trzech tygodni liczba stref zdrowotnych z potwierdzonymi przypadkami wzrosła o 12, a obszarów zdrowotnych — o 49. W pracach uczestniczyło ponad 50 naukowców z ponad 25 instytucji, w tym z Narodowego Instytutu Badań Biomedycznych DR Konga, Uniwersytetu w Kinszasie, Africa CDC, WHO, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Instytutu Pasteura.

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Prognozowanie rozprzestrzeniania się

Zespół przeanalizował zanonimizowane przepływy przemieszczania się z Mongbwalu, Bunii i Rwampary. Model oparty na tych danych niemal bezbłędnie przewidział, w których strefach zdrowotnych będą rejestrowane przypadki choroby, i przewyższył modele opierające się wyłącznie na liczbie ludności.

Autorzy badania zaznaczyli, że dane o mobilności i czasie podróży dostępne w pierwszych dniach po zgłoszeniu ogniska mogą pomóc z wyprzedzeniem rozmieszczać zasoby nadzoru epidemiologicznego, diagnostyki i opieki medycznej w obszarach, do których infekcja może rozprzestrzenić się dalej.

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