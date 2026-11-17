W Japonii potwierdzono nieuprawniony dostęp do systemu superkomputera Fugaku, który działa w Kobe. Dane ponad 4 tys. użytkowników systemu mogły zostać pozyskane podczas incydentu — informuje The Japan Times, powołując się na państwowy instytut badawczy Riken.

Jakie dane mogły zostać pozyskane

Według informacji Riken potencjalnie mogły zostać naruszone imiona i nazwiska, adresy e-mail, pliki badawcze oraz dane uwierzytelniające wykorzystywane do łączenia się z Fugaku i innymi usługami. Cyberprzestępcy uzyskali także dostęp do informacji o 375 użytkownikach superkomputera Rikyu, przeznaczonego do wspierania badań naukowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Operatorzy Fugaku wykryli podejrzaną wymianę danych 12 listopada i rozpoczęli kontrolę. Potwierdzili nieuprawniony dostęp, a rankiem 14 listopada wstrzymali pracę superkomputera i zablokowali dostęp.

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Dochodzenie w sprawie incydentu

Dochodzenie wykazało, że w okresie od 10 do 13 listopada zewnętrzni cyberprzestępcy wykorzystali publicznie dostępną stronę panelu „Operating Status”, aby nielegalnie przeniknąć do wewnętrznej sieci systemu zarządzania Fugaku. Od tego czasu strona jest niedostępna ze względów bezpieczeństwa.

Riken nie ustalił jeszcze dokładnego sposobu przeniknięcia do systemu. Instytut nie informował również o przypadkach wycieku informacji, do których uzyskali dostęp cyberprzestępcy. Jednocześnie potwierdził ingerencję w działanie części serwerów, w tym instalację nieautoryzowanych programów.

O incydencie poinformowano japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, które nadzoruje Fugaku. Superkomputer, oficjalnie uruchomiony w marcu 2021 roku, został opracowany przez Riken i Fujitsu, a eksploatuje go Centrum Nauk Obliczeniowych Riken w Kobe.

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