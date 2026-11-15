Reprezentacja Danii 14 listopada rozgromiła Portugalię 4:1 w meczu Ligi Narodów w Bradze. Rasmus Højlund zdobył dwa gole w pierwszym spotkaniu portugalskiej drużyny po tym, jak Cristiano Ronaldo ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Podczas hymnu portugalscy piłkarze mieli na sobie koszulki z nazwiskiem Ronaldo i numerem siedem. Kibice rozwinęli transparent z napisem „Obrigado, capi7ão” — „Dziękujemy, kapitanie” — a także wizerunkami piłkarza z trofeami mistrzostw Europy i Ligi Narodów.

Dublet Højlunda i rzut karny Højbjerga

Gospodarze przeważali w pierwszej połowie rozgrywanej w ulewnym deszczu, ale stracili gola przed przerwą. Po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny za zagranie ręką Rúbena Diasa, a kapitan Duńczyków Pierre-Emile Højbjerg wykorzystał jedenastkę.

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Pięć minut po wznowieniu gry Højlund podwyższył prowadzenie gości strzałem z woleja po dośrodkowaniu z prawej strony. Siedem minut później trafił po raz drugi, schodząc do środka podczas kontrataku i uderzając spoza pola karnego. W 75. minucie Joachim Andersen strzelił głową po dośrodkowaniu Mathiasa Jensena z rzutu wolnego. Bernardo Silva zmniejszył stratę Portugalczyków dopiero w doliczonym czasie gry.

Sytuacja w grupie

Po tej kolejce Portugalia pozostaje liderem grupy A4 z 12 punktami, Dania ma dziewięć, Norwegia sześć, a Walia trzy. W drugim meczu grupy Norwegia pokonała Walię 3:1: gole zdobyli Antonio Nusa, Andreas Schjelderup i Erling Haaland, który wykorzystał rzut karny. W ostatniej kolejce Portugalia zagra na wyjeździe z Walią, a Dania podejmie Norwegię, informuje Channel NewsAsia.

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