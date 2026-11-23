Ministerstwo Edukacji Danii planuje zaproponować zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń z dostępem do internetu w szkołach podstawowych i niższych szkołach średnich od roku szkolnego 2027–2028. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Ograniczenia dotyczące gadżetów i stron internetowych

Resort zamierza również ograniczyć za pośrednictwem szkolnych sieci dostęp do mediów społecznościowych, platform gamingowych i stron zakupowych. Środki te mają zmniejszyć rozproszenie uczniów i pomóc im skupić się podczas zajęć.

Minister edukacji Magnus Heunicke oświadczył, że dzieci powinny mieć możliwość uczenia się bez ciągłego rozpraszania przez media społecznościowe, zakupy online i gry. Szkoły będą musiały zainstalować filtry blokujące strony, które podczas lekcji nie mają wartości edukacyjnej ani pedagogicznej. Jednocześnie gminy i poszczególne placówki oświatowe będą samodzielnie określać, które zasoby należy ograniczyć.

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Policja sprawdza zgłoszenia o ładunkach wybuchowych

Osobno duńska policja bada serię e-maili z groźbami wybuchów w kilku szkołach w kraju. Funkcjonariusze oświadczyli, że obecnie nie uznają tych gróźb za wiarygodne, choć wywołały one niepokój w lokalnych szkołach.

Według policji nie ma podstaw do ewakuacji szkół ani wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Funkcjonariusze utrzymują kontakt ze szkołami i gminami, których dotyczą groźby, a śledztwo trwa.

Podobne wiadomości napływały również z innych krajów europejskich: w ubiegłym tygodniu w Hiszpanii po e-mailach z groźbami ewakuowano ponad dziesięć szkół, a wcześniej w tym miesiącu podobne wiadomości doprowadziły do ewakuacji placówek oświatowych we Włoszech.

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