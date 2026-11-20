Dania nakazała rosyjskiemu attaché wojskowemu opuszczenie kraju w ciągu siedmiu dni. Jednocześnie rząd przestanie wydawać obywatelom Rosji — państwa-agresora — wizy na podróże, które nie są uznawane za konieczne.

Sygnał dla Moskwy

Minister spraw zagranicznych Danii Lars Løkke Rasmussen oświadczył, że wydalenie dyplomaty będzie miało konsekwencje dyplomatyczne i jest silnym sygnałem dla Moskwy. „Bardzo wyraźnie dajemy do zrozumienia, że zostaliście zdemaskowani” — powiedział, dodając, że Dania będzie nadal wspierać Ukrainę.

Jak informuje Anadolu Agency, Kopenhaga planuje również znieść obowiązek przyjmowania statków powiązanych z Rosją oraz omówić ograniczenia wizowe z innymi państwami strefy Schengen. Rasmussen osobno wymienił Francję jako kraj wydający znaczną liczbę wiz obywatelom Rosji.

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Śledztwo w sprawie domniemanego spisku

Minister zaznaczył, że Dania nie wydali wszystkich rosyjskich dyplomatów, ponieważ Kopenhaga musi utrzymać kanały komunikacji z państwem rosyjskim.

Oświadczenia padły w trakcie prowadzonego przez duńskie władze śledztwa w sprawie domniemanego spisku powiązanego z Rosją, którego celem było zabicie ukraińskiego rapera Kyivstonera. Dwóch Duńczyków jest podejrzanych o to, że rosyjski wywiad zwerbował ich do przeprowadzenia zamachu przed koncertem w pobliżu Kopenhagi, zaplanowanym na 25 września. Zostali zatrzymani krótko przed występem, który odwołano; obaj zaprzeczają podejrzeniom.

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