Dania wydaliła rosyjskiego attaché wojskowego po oświadczeniu duńskiej Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu PET o udaremnionym zamachu na rapera Alberta Wasiljewa, znanego jako Kyivstoner. Według The Independent, duńskie władze uważają, że zamach planowano na 25 września podczas koncertu na północ od Kopenhagi.

PET oświadczyła, że planowanie i przygotowanie zamachu zostały zainicjowane przez służby wywiadowcze Rosji, państwa-agresora. Duńskie organy ścigania postawiły dwóm mężczyznom zarzuty usiłowania zabójstwa oraz wspierania działalności zagranicznego wywiadu w kraju. Według służby oskarżeni byli powiązani z Loyal to Familia — zakazaną grupą, którą PET charakteryzuje jako zajmującą się poważną i brutalną działalnością przestępczą.

Oświadczenie duńskiego wywiadu

Dyrektor generalny PET Rasmus Kieffer-Kristensen oświadczył, że Wasiljew był konkretnym celem rosyjskich służb specjalnych. Jak powiedział, sprawa świadczy o gotowości i zdolności tych służb do zorganizowania zamachu na terytorium Danii podczas wydarzenia publicznego z wykorzystaniem osób z grup przestępczych.

Federacja Rosyjska — państwo-agresor — za pośrednictwem swojej ambasady w Kopenhadze odrzuciła oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi. Jednocześnie Dania wydaliła rosyjskiego attaché ds. obrony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Polska poinformowała o wcześniejszej próbie

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że była to druga próba zabicia tej osoby. Według jego informacji pierwszą próbę podjęto w Polsce w sierpniu 2026 roku, a 7 sierpnia zatrzymano obywatela Rosji, który, według strony polskiej, miał zostać rzekomo zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne.

13 sierpnia premier Polski Donald Tusk informował o udaremnionym w Warszawie planie zabójstwa obywatela Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Nie podał wówczas nazwiska celu, zaznaczając jedynie, że osoba ta była niewygodna dla rosyjskich władz.

Według duńskich mediów Albert Wasiljew ma obywatelstwo ukraińskie i amerykańskie. FSB Rosji oskarżała go o udział w dostawach dronów na potrzeby rzekomego ukraińskiego ataku na przedsiębiorstwo obronne w obwodzie moskiewskim. Wasiljew zaprzeczył tym oskarżeniom. Jego koncerty w Europie były w tym roku odwoływane ze względów bezpieczeństwa.

Czytaj nas na