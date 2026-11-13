W Danii naukowcy przeanalizowali 756 636 ciąż pojedynczych i nie stwierdzili statystycznie istotnego związku między możliwą niezamierzoną wczesną ekspozycją na leki GLP-1 przepisane w celu redukcji masy ciała a przedwczesnym porodem lub innymi powikłaniami ocenianymi w badaniu. Jednocześnie wśród kobiet, którym semaglutyd lub liraglutyd przepisano w leczeniu cukrzycy, odnotowano wyższe szanse przedwczesnego porodu, informuje ScienceDaily.

Dane z ponad 750 tysięcy ciąż

Autorzy badania z Copenhagen University Hospital Hvidovre wykorzystali duńskie krajowe rejestry medyczne. Objęli nimi porody, które odbyły się od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2023 roku, u 480 231 kobiet. Za możliwą przypadkową ekspozycję na leki uznawano przypadki, w których kobieta wykupiła na receptę semaglutyd lub liraglutyd w ciągu ośmiu tygodni przed pierwszym dniem ostatniej miesiączki lub po nim.

Do tej grupy zaliczono 529 ciąż. Naukowcy uwzględnili wiek pacjentek, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, wykształcenie, miejsce zamieszkania, obecność cukrzycy, a także miesiąc i rok ciąży. Oceniali przedwczesny poród przed 37. tygodniem, stan przedrzucawkowy, cukrzycę ciążową, urodzenie dziecka dużego w stosunku do wieku ciążowego, martwe urodzenie oraz problemy z łożyskiem.

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Różnica zależna od powodu przepisania leku

Po uwzględnieniu czynników towarzyszących statystycznie istotny związek utrzymał się jedynie dla przedwczesnego porodu w grupie kobiet, którym leki przepisano w leczeniu cukrzycy. Skorygowane szanse przedwczesnego porodu były o 70% wyższe w przypadku liraglutydu i o 84% wyższe w przypadku semaglutydu niż w grupie nieeksponowanej.

Naukowcy zaznaczają, że związek ten nie dowodzi, iż same leki powodują przedwczesne porody: może on być związany z cukrzycą jako chorobą podstawową. Badanie ma charakter obserwacyjny, a zapisy dotyczące wykupionych recept nie potwierdzają faktycznego przyjmowania leków. Autorzy podkreślili również, że wyniki nie są podstawą do zmiany obecnych zaleceń dotyczących przerwania terapii GLP-1 przed planowaną ciążą, ponieważ bezpieczeństwo tych leków w czasie ciąży nadal nie zostało ustalone.

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