W Danii duże badanie obserwacyjne wykazało nieco wyższe ryzyko podwyższonego ciśnienia tętniczego u dzieci, których ojcowie stosowali antydepresanty około trzech miesięcy przed ciążą. Jednocześnie autorzy nie znaleźli przekonujących dowodów, że przyczyną są same leki: związek może być wyjaśniany zaburzeniami psychicznymi ojców, informuje News-Medical.

Dane ponad 1,3 miliona dzieci

Naukowcy wykorzystali duńskie rejestry medyczne i przeanalizowali dane 1 365 887 dzieci urodzonych w kraju w latach 2000–2023. Uczestników obserwowano od urodzenia do 23. roku życia. W przypadku 23 572 dzieci, czyli 1,7% próby, ojciec otrzymał co najmniej jedną receptę na antydepresanty w okresie spermatogenezy — rozwoju plemników, który obejmuje około trzech miesięcy przed ciążą.

Za zaburzenia metaboliczne w pracy uznano cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, nadwagę lub otyłość. W trakcie średniego okresu obserwacji wynoszącego 12 lat takie stany zdiagnozowano u 18 353 dzieci, czyli 1,3% kohorty. Wśród dzieci, których ojcowie stosowali antydepresanty w okresie spermatogenezy, odnotowano 364 przypadki zaburzeń metabolicznych.

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Porównanie z innymi grupami

W grupie dzieci ojców stosujących antydepresanty w okresie spermatogenezy częstość zaburzeń metabolicznych wynosiła 1,39 przypadku na 1 000 osobo-lat, podczas gdy w grupie nieeksponowanej było to 1,11. Nieco wyższe ryzyko stwierdzono w przypadku nadciśnienia tętniczego. W odniesieniu do cukrzycy typu 2, podwyższonego poziomu cholesterolu, nadwagi i otyłości nie wykazano statystycznie istotnego wzrostu ryzyka.

Aby uwzględnić możliwy wpływ zdrowia psychicznego ojca, badacze osobno porównali 4 156 dzieci, których ojcowie stosowali antydepresanty wyłącznie w okresie spermatogenezy, z 17 318 dziećmi, których ojcowie stosowali leki wyłącznie podczas ciąży. W takim porównaniu nie stwierdzono zwiększonego ryzyka ani zaburzeń metabolicznych ogółem, ani poszczególnych schorzeń.

Autorzy zaznaczyli, że obserwacyjny charakter badania nie pozwala ostatecznie ustalić związku przyczynowo-skutkowego, a okres obserwacji był ograniczony do wczesnej dorosłości. Jednocześnie uwzględnili wiek, wykształcenie, historię psychiatryczną, stosowanie innych leków oraz choroby metaboliczne u obojga rodziców. Badanie opublikowano w czasopiśmie The BMJ.

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