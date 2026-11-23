Duński golfista Rasmus Hojgaard dzielił pierwsze miejsce przed finałową rundą turnieju golfowego RSM Classic, którą z powodu intensywnych opadów deszczu przeniesiono na poniedziałek. Na polu Seaside w klubie Sea Island Golf Club ma wynik 13 uderzeń poniżej par, podobnie jak Amerykanin Michael Thorbjornsen.

Pięć birdie bez bogeya

Hojgaard ukończył rundę z wynikiem 65 uderzeń, czyli pięć poniżej par. Zaliczył pięć birdie i nie popełnił ani jednego bogeya. Przed rozpoczęciem turnieju Duńczyk zajmował 122. miejsce w klasyfikacji FedExCup i dąży do wejścia do pierwszej setki, aby zachować pełny status w PGA Tour w następnym sezonie.

Jak podaje Sky Sports, Max Greyserman jest trzeci i traci do liderów jedno uderzenie. Hojgaard zaznaczył, że ostatniego dnia będzie odczuwał napięcie nerwowe, ale właśnie o takie pozycje grają golfiści.

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Penge zachowuje szanse

Anglik Marco Penge zakończył rundę z wynikiem dwa poniżej par i traci do liderów dwa uderzenia. Aby mieć szansę na wejście do pierwszej setki FedExCup, musi zająć co najmniej czwarte miejsce. Razem z Penge'em na poziomie minus 11 są Haotong Li i Max McGreevy.

W sobotę rywalizację zakłóciły intensywne opady deszczu, dlatego finałowa runda odbędzie się w poniedziałek. Poprzedni turniej PGA Tour — Austin Championship — również został opóźniony przez deszcz, więc po raz pierwszy od 2015 roku dwa kolejne turnieje cyklu zakończą się w nieplanowanym piątym dniu. Start finałowej rundy zaplanowano na 7:20 czasu lokalnego: zawodnicy będą rozpoczynać z dwóch tee w trzyosobowych grupach.

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