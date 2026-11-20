Tom Sykes pokonał Luke’a Humphriesa 10:9 w drugiej rundzie Grand Slam of Darts w Wolverhampton. Mecz zakończył się w ostatnim legu, a Humphries, drugi zawodnik światowego rankingu, zakończył udział na etapie 1/8 finału. Dla debiutującego Sykesa to zwycięstwo było największym w karierze.

Mecz dotarł do ostatniego lega

W trakcie spotkania Humphries miał problemy z barkiem z powodu ucisku nerwu, jednak zdołał doprowadzić grę do decydującego lega. Sykes, który zajmuje 72. miejsce w światowym rankingu, odniósł zwycięstwo i po raz pierwszy awansował do ćwierćfinału dużego turnieju.

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Jak podaje Sky Sports News, Sykes po meczu powiedział, że był zdenerwowany. Zaznaczył również, że uważał mecz za niemal zakończony, gdy zobaczył próbę Humphriesa trafienia potrójnej 18, a w decydującym momencie skupił się na szybkim zakończeniu podejścia.

Druga niespodzianka w ciągu dwóch dni

Porażka Humphriesa była drugą dużą niespodzianką turnieju w ciągu dwóch dni, po przegranej lidera światowego rankingu Luke’a Littlera z Jermainem Wattimeną. W piątek w ćwierćfinałach Wattimena zagra z Kevinem Doetsem, a Gerwyn Price zmierzy się z Niko Springerem.

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