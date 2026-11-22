Gerwyn Price i Gian van Veen awansowali do finału turnieju Grand Slam of Darts w Wolverhampton. Walijczyk Price pokonał w półfinale Kevina Doetsa 16:13, a Holender van Veen wygrał z Michaelem van Gerwenem 16:11, informuje Sky Sports.

Zwycięstwo Price'a nad Doetsem

Price objął prowadzenie 6:4, a następnie wygrał sześć legów z rzędu i odskoczył na 10:4. Doets zmniejszył stratę, wygrywając pięć z kolejnych sześciu legów, a później zbliżył się na 14:12.

W 27. legu Doets nie wykorzystał dwóch okazji, by przełamać rywala i zmniejszyć wynik do 14:13. Zamiast tego Price wyszedł na prowadzenie 15:12, a następnie zakończył mecz 12-rzutkowym legiem: zdobył 171 punktów, pozostawił sobie 94 i zamknął je podwójną 20.

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Price walczy o czwarty tytuł Grand Slam of Darts po triumfach w 2018, 2019 i 2021 roku. Jeśli wygra finał, zostanie trzecim zawodnikiem światowego rankingu, a Luke Humphries spadnie na czwarte miejsce.

Van Veen pokonał van Gerwena

W drugim półfinale van Veen i van Gerwen na początku grali na równi, a wynik wynosił 5:5. Następnie van Veen wykorzystał problemy rywala przy próbach zamykania legów i zamienił stratę 6:7 w prowadzenie 10:7.

Seria czterech wygranych legów z rzędu przybliżyła van Veena do finału. Między innymi zamknął jednego z legów ze 124 punktów przez bullseye. Van Veen, który tymczasowo zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu, w finale powalczy o pierwszy tytuł Grand Slam. Decydujący mecz odbędzie się w niedzielę, a transmisja Sky Sports rozpocznie się o 19:30.

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