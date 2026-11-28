Dartowiec Gerwyn Price odpadł w pierwszej rundzie Players Championship Finals w Minehead, przegrywając z Polakiem Sebastianem Bialeckim 4:6. Jak podaje Sky Sports News, było to pierwsze w karierze zwycięstwo Bialeckiego nad Walijczykiem.

Porażki rozstawionych zawodników

W pierwszej rundzie porażki doznał również drugi zawodnik światowego rankingu, Jan van Veen. Holender przegrał z Jeffreyem de Graafem 4:6. De Graaf wygrał dwa legi z rzędu i zapewnił sobie zwycięstwo w meczu.

Najwyżej rozstawiony Wessel Nijman przegrał z 20-letnim Henrym Coatesem, choć jego średnia wyniosła 110. Według Sky Sports News był to drugi najwyższy średni wynik w historii Players Championship Finals.

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Uczestnicy drugiej rundy

Czwarty zawodnik światowego rankingu Luke Humphries pokonał Daryla Pilgrima 6:3, mimo nawracających problemów z plecami. Tym samym wynikiem Michael van Gerwen wygrał z Connorem Scuttem.

Do drugiej rundy awansowała również Beau Greaves, która pokonała byłego mistrza Lakeside Christiana Kista 6:3. Jej średnia w meczu wyniosła 89,64. Price, van Veen i Nijman dołączyli do Jamesa Wade’a, Gary’ego Andersona i Roba Crossa: łącznie w pierwszej rundzie odpadło sześciu zawodników z czołowej 25 światowego rankingu.

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