Duże centra danych w USA mogą obniżać opłaty za energię elektryczną, gwałtownie ograniczając pobór z sieci przez kilka godzin szczytowego zapotrzebowania w roku. Jak informuje Channel NewsAsia, praktyka ta przyciąga uwagę w związku ze wzrostem rachunków za prąd dla gospodarstw domowych i szybkim rozwojem centrów danych dla AI.

Oszczędności w godzinach szczytu

Praktykę tę nazywa się wyrównywaniem szczytowego zużycia. Duzi odbiorcy mogą na krótki czas ograniczyć zużycie energii elektrycznej lub uruchomić generatory rezerwowe, aby nie pobierać prądu z sieci w okresach największego zapotrzebowania.

Według szacunków spółki energetycznej NRG Energy duże centrum danych w Teksasie może uniknąć 33,4 mln dolarów kosztów przesyłu energii elektrycznej, jeśli przez zaledwie jedną godzinę w roku nie będzie korzystać z sieci. Jest to możliwe, ponieważ część kosztów sieci jest rozdzielana w zależności od wielkości zużycia w czasie szczytowego zapotrzebowania.

Spór o podział kosztów

Krytycy uważają, że duże firmy mają możliwości zmniejszania swojego udziału w kosztach sieci energetycznej, których nie mają zwykli odbiorcy. Will Baker, dyrektor ds. rozwoju rynku w Everyday Electric, zauważył, że przedsiębiorstwa dysponują menedżerami energii, szczegółowymi danymi o zużyciu i taryfami zachęcającymi do ograniczania obciążenia, podczas gdy gospodarstwa domowe nie mają takich narzędzi.

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Niezależny monitor PJM Interconnection, największej sieci energetycznej w USA, obliczył, że szybki wzrost energochłonnych centrów danych zwiększył już koszty systemu energetycznego o 29,4 mld dolarów. Koszty te są odzwierciedlane w opłatach przedsiębiorstw energetycznych i ostatecznie przenoszone na odbiorców energii elektrycznej.

Zasady dla nowych obiektów

Koalicja centrów danych oświadczyła, że ograniczanie obciążenia w okresach ograniczonej podaży pomaga operatorom sieci planować pracę i zmniejsza potrzebę budowy nowych mocy oraz linii przesyłowych. Jednocześnie Google sprzeciwiał się jednemu ze scenariuszy regulacyjnych w Teksasie, zgodnie z którym firma mogłaby zapłacić około 1,4 mld dolarów za przesył energii elektrycznej w ciągu 20 lat.

Dominion Energy, którego obszar obsługi obejmuje Wirginię, poinformował o utworzeniu odrębnej klasy taryfowej, obejmującej głównie centra danych. Zasady te przewidują, że nowe centra danych będą zawierać 14-letnie umowy i dokonywać minimalnych płatności, nawet jeśli nie wykorzystają energii elektrycznej.

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