Centra danych w Niderlandach zużyły w 2025 roku 5% całkowitej ilości energii elektrycznej w kraju. To więcej niż rok wcześniej, gdy ich udział wynosił 4,6%.

Zużycie wzrosło o 12%

Według Agencji Anadolu, która powołuje się na niderlandzkiego nadawcę NOS i urząd statystyczny CBS, centra danych wykorzystały w ubiegłym roku 5664 gigawatogodziny energii elektrycznej. To o 12% więcej niż w 2024 roku.

W CBS zaznaczono, że wskaźnik za 2025 rok jest wstępny i może zostać skorygowany. Statystyki obejmują obiekty, których podstawową działalnością jest prowadzenie centrów danych.

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Duże obiekty zużywają ponad 90% energii elektrycznej

W Niderlandach działa około 200 centrów danych, w tym około 50 dużych obiektów o rocznym zużyciu wynoszącym co najmniej 10 gigawatogodzin. Na te duże centra danych przypada ponad 90% energii elektrycznej dostarczanej do wszystkich centrów danych w kraju.

Liczba dużych centrów danych nie zmieniła się znacząco w ostatnich latach, jednak ich zużycie energii nadal rosło. W 2024 roku Niderlandy zajmowały drugie miejsce w UE pod względem udziału energii elektrycznej zużywanej przez centra danych, po Irlandii, gdzie wynosił on ponad 21%. W Niemczech udział ten wynosił wówczas 4,2%.

Osobno CBS oszacowało zużycie przez magazyny danych zarządzane przez inne organizacje, w tym uniwersytety i szpitale. Takie obiekty, które nie są uwzględniane w głównych statystykach centrów danych, zużyły dodatkowo około 142 gigawatogodziny energii elektrycznej w 2025 roku.

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