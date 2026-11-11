Sieć domów towarowych David Jones zamknie 19 z 38 sklepów w Australii i Nowej Zelandii w ramach pilnej restrukturyzacji. Firma, która zatrudnia ponad 6 tys. pracowników, w ubiegłym tygodniu trafiła pod zarząd zewnętrzny po latach znacznych strat.

Konsultacje z pracownikami

Zarządzający z FTI Consulting rozpoczęli natychmiastowe konsultacje ze wszystkimi pracownikami 19 sklepów wyznaczonych do zamknięcia. Obecnie placówki te będą nadal działać, jednak FTI spodziewa się, że zakończą działalność do końca roku. Informuje o tym The Guardian.

FTI Consulting prowadzi bieżące zarządzanie działalnością David Jones, podczas gdy administratorzy McGrathNicol poszukują nabywcy lub nowego finansowania dla sieci.

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Które sklepy zakończą działalność

Wśród sklepów przeznaczonych do zamknięcia są placówki w Carousel, Garden City i Hay Street Mall w Australii Zachodniej, Glen Waverley, Highpoint i Malvern Central w stanie Wiktoria, a także Hornsby, Macarthur Square, Macquarie Centre, Parramatta, Warringah Mall i Wollongong Central w Nowej Południowej Walii. Na liście znalazły się również Marion i West Lakes w Australii Południowej, Woden w Australijskim Terytorium Stołecznym, Robina Town Centre i Sunshine Plaza w Queensland oraz Newmarket w Nowej Zelandii.

Administratorzy przekazali, że analizowali finanse sieci już kilka miesięcy przed objęciem jej zarządem zewnętrznym. David Jones jest winna pieniądze niektórym małym dostawcom za towary dostarczone jeszcze w kwietniu. Właściciel sieci, Anchorage Capital, może złożyć ofertę ponownego nabycia 188-letniej firmy, według publikacji.

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