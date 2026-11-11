Decision Desk HQ prognozuje reelekcję republikańskiej kongresmenki Maríi Elviry Salazar do Izby Reprezentantów USA z 27. okręgu kongresowego Florydy. Według The Hill, po przeliczeniu ponad 95% głosów w Stanach Zjednoczonych miała ona około 50,2%, podczas gdy jej rywal z Partii Demokratycznej Elliott Rodríguez uzyskał 49,8%.

Krytyka polityki imigracyjnej

We wrześniu Salazar opublikowała nagranie wideo krytykujące sposób realizacji przez prezydenta Donalda Trumpa jego polityki imigracyjnej. Stwierdziła, że prezydent posunął się za daleko, a latynoscy wyborcy Trumpa czuli się zdradzeni.

Jednocześnie kongresmenka zaznaczyła, że nie popiera amnestii dla migrantów bez legalnego statusu, ale opowiada się za godnym życiem dla nich w USA. W tym samym miesiącu Trump oświadczył, że nadal popiera Salazar mimo jej nagrania. Powiedział, że nie ma ona bardzo silnego stanowiska w sprawie bezpieczeństwa granicy, jednak potwierdził swoje poparcie dla republikańskiej kandydatki z Florydy.

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Wyścig wyborczy w Południowej Florydzie

Na początku września sondaże finansowane przez demokratów wskazywały na wyrównaną rywalizację w okręgu Południowej Florydy. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries przyjechał do okręgu, aby prowadzić kampanię na rzecz Rodrígueza.

Wśród kwestii wskazanych na stronie kampanii Salazar są małe przedsiębiorstwa i gospodarka, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne oraz walka z socjalizmem. Salazar dorastała w Miami w rodzinie rodziców, którzy uciekli z Kuby po dojściu Fidela Castro do władzy.

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