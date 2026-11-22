W Czechach deficyt budżetu państwa za pierwszą połowę 2026 roku wyniósł prawie 184 mld koron czeskich. Był to największy półroczny deficyt budżetu państwa tego kraju od 2023 roku.

Wydatki rosły szybciej niż dochody

Sytuacja finansowa państwa pogorszyła się, chociaż czeska gospodarka rosła w pierwszej połowie roku. Jak informuje Radio Prague International, wynika to z raportu Najwyższego Urzędu Kontroli Czech dotyczącego wykonania budżetu państwa za pół roku, cytowanego przez Czeską Agencję Prasową.

Według organu kontrolnego wydatki budżetowe rosły szybciej niż dochody. Był to główny czynnik pogorszenia sytuacji finansowej państwa w okresie sprawozdawczym.

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Wzrost PKB przewyższył średnią UE

Produkt krajowy brutto Czech rósł szybciej niż średnia w Unii Europejskiej. Niskie bezrobocie wspierało również wzrost wynagrodzeń i konsumpcję, wskazał Najwyższy Urząd Kontroli Czech.

Jednocześnie pozytywne wskaźniki makroekonomiczne nie zapobiegły wzrostowi deficytu budżetowego. Raport obejmuje wykonanie budżetu państwa w pierwszej połowie 2026 roku.

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