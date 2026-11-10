W Rumunii deficyt handlu zagranicznego towarami w trzecim kwartale wyniósł 9,06 mld euro, o 15,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystyki (INS).

Zmiana dynamiki w ciągu dziewięciu miesięcy

Wzrost wskaźnika w trzecim kwartale odwrócił tendencję z pierwszego półrocza, kiedy deficyt handlowy zmniejszył się o 1,9% rok do roku. Po dziewięciu miesiącach deficyt rozszerzył się o 3,6% i osiągnął 25,5 mld euro.

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Relacja do PKB

Deficyt handlowy, obliczony za kroczący okres czterech kwartałów, wyniósł 8,7% PKB, czyli tyle samo co rok wcześniej. Publikacja zauważa, że konsolidacja fiskalna i słabsza prywatna konsumpcja gospodarstw domowych zwykle powinny sprzyjać zmniejszeniu deficytu. Jednocześnie znaczne wydatki na projekty finansowane przez UE w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także droższy import energii mogły oddziaływać w przeciwnym kierunku.

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