Deficyt handlu towarami USA w październiku wzrósł o 10,7% w porównaniu z wrześniem — do 149,5 mld dolarów. Wskaźnik przekroczył rynkowe oczekiwania na poziomie 135,9 mld dolarów, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na wstępne dane Biura Spisu Ludności USA.

Import rósł szybciej niż eksport

W porównaniu z wrześniem deficyt zwiększył się o 14,4 mld dolarów, z 135,1 mld dolarów. Import towarów wzrósł o 6,1%, czyli o 21,1 mld dolarów, do 365,3 mld dolarów. Eksport zwiększył się o 3,2%, czyli o 6,7 mld dolarów, do 215,8 mld dolarów.

Największy wzrost w imporcie odnotowano w dostawach dóbr kapitałowych — o 8,5%, czyli o 13,4 mld dolarów, do 171,4 mld dolarów. Import materiałów przemysłowych i surowców wzrósł o 6%, do 62,7 mld dolarów, a samochodów i powiązanych towarów — o 4,1%, do 35,7 mld dolarów.

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Zmiany w eksporcie i zapasach

Największy wzrost eksportu odnotowano w kategorii materiałów przemysłowych i surowców: o 4,9%, czyli o 3,7 mld dolarów, do 80,5 mld dolarów. Eksport dóbr kapitałowych wzrósł o 3,4%, do 75,8 mld dolarów. Jednocześnie dostawy żywności, pasz i napojów spadły o 7,9%, do 14,7 mld dolarów.

W ujęciu rocznym deficyt handlu towarami ponad dwukrotnie przewyższył poziom z października 2025 roku, kiedy wynosił 61,4 mld dolarów. Import wzrósł o 42,4%, w tym import dóbr kapitałowych — o 80%, podczas gdy eksport zwiększył się o 10,6%.

Hurtowe zapasy towarów w październiku wzrosły o 0,9% w porównaniu z wrześniem, do 1,02 bln dolarów, a detaliczne — o 0,8%, do 893,2 mld dolarów. W ujęciu rocznym zapasy hurtowe wzrosły o 8,5%, a detaliczne — o 5,1%.

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