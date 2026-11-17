Angielski pomocnik Declan Rice uzgodnił nowy pięcioletni kontrakt z Arsenalem, obowiązujący do 2031 roku. Jak informuje The Guardian, umowa przewiduje znaczną podwyżkę wynagrodzenia — do około 300 tys. funtów tygodniowo. Rice ma zrównać się z Bukayo Saką pod względem statusu najlepiej opłacanego zawodnika klubu.

Nowe warunki dla Rice’a

Przedstawiciele 27-letniego piłkarza przez kilka miesięcy prowadzili negocjacje w sprawie przedłużenia obecnej umowy. Rice przeszedł do Arsenalu z West Hamu w lipcu 2023 roku za rekordowe dla klubu 105 mln funtów.

Poprzedni kontrakt pomocnika obowiązywał do 2028 roku i, według publikacji, był wart około 250 tys. funtów tygodniowo. Arsenal miał także opcję przedłużenia tej umowy o kolejne 12 miesięcy.

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W maju Rice był jednym z kluczowych zawodników zespołu Mikela Artety, gdy Arsenal zdobył mistrzostwo po 22-letniej przerwie. Jednocześnie drugą połowę sezonu pomocnikowi utrudniały urazy pleców i mięśnia dwugłowego uda. W ubiegłym tygodniu nazwał swój występ na mistrzostwach świata „przeciętnym”, a w meczu z Hiszpanią rozegrał 82. spotkanie w reprezentacji Anglii.

Przedłużenie kontraktu Timbera

Arsenal uzgodnił również przedłużenie kontraktu z obrońcą Jurrienem Timberem, którego obecna umowa wygasa w 2028 roku. Holender, który dołączył do klubu z Ajaksu w 2023 roku, niedawno wrócił do zdrowia po urazie pachwiny, przez który opuścił mistrzostwa świata.

W ubiegłym miesiącu nowy czteroletni kontrakt podpisał także główny trener Mikel Arteta. Według The Guardian klub prowadzi również rozmowy w sprawie nowych umów z Davidem Rayą i Piero Hincapié. Kapitan zespołu Martin Ødegaard, którego kontrakt ma obowiązywać jeszcze przez 18 miesięcy, oświadczył, że negocjacje w sprawie jego przedłużenia jeszcze się nie rozpoczęły.

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