W USA wrześniowa deklaracja finansowa prezydenta Donalda Trumpa zawiera 751 transakcji kupna i sprzedaży aktywów na łączną kwotę od 40,9 mln do 148,1 mln dolarów. Rachunki Trumpa kupowały między innymi akcje Nvidia i Palantir, a także akcje i papiery dłużne SpaceX, podaje CNBC.

Według wyliczeń CNBC minimalna wartość zakupów wyniosła 29,2 mln dolarów, a sprzedaży — 11,7 mln dolarów. W deklaracji kwoty transakcji podano w przedziałach, dlatego dokładna wielkość aktywów i wartość posiadanych udziałów pozostają nieznane. Biały Dom oświadczył, że prezydent i jego rodzina nie wpływają na transakcje, ponieważ portfelem niezależnie zarządzają menedżerowie finansowi. Źródło zaznacza również, że nie ma dowodów na to, iż Trump nakazywał przeprowadzenie tych transakcji lub że menedżerowie z wyprzedzeniem wiedzieli o decyzjach rządu.

Transakcje z Palantir i SpaceX

2 września rachunki Trumpa nabyły akcje Palantir o wartości od 15 001 do 50 000 dolarów, a 9 września — kolejne o wartości 1 001–15 000 dolarów. Tydzień później amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zawarł z firmą kontrakt z początkowymi zobowiązaniami na 10,4 mln dolarów na nadzór nad grantami i wykrywanie oszustw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 29 września Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA zawarł z Palantir kontrakt na oprogramowanie o wartości 32,1 mln dolarów.

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1 września rachunki Trumpa kupiły papiery dłużne SpaceX o rentowności 5,35% za 100 001–250 000 dolarów, a 9 września — akcje spółki o wartości 1 001–15 000 dolarów. 18 września NASA ogłosiła rozszerzenie kontraktu ze SpaceX o 946 mln dolarów: umowa przewiduje trzy dodatkowe misje astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a jej łączna wartość wzrosła do 5,92 mld dolarów. Sześć dni później rachunki nabyły kolejne akcje SpaceX o wartości 15 001–50 000 dolarów.

Inwestycje w Nvidia i inne firmy

We wrześniu w deklaracji odnotowano cztery zakupy akcji Nvidia na łączną kwotę od 152 004 do 380 000 dolarów. Dwie transakcje z 2 września mogły łącznie sięgnąć 350 000 dolarów. 24 września rachunki sprzedały również akcje Nvidia o wartości 1 001–15 000 dolarów. Od powrotu Trumpa do władzy w 2025 roku jego rachunki przeprowadziły co najmniej 108 transakcji z Nvidia o wartości od 27,2 mln do 97,9 mln dolarów.

Największą transakcją września był zakup 23 dnia udziałów Vanguard Dividend Appreciation ETF za 5–25 mln dolarów. Tego samego dnia rachunki sprzedały akcje Comcast, McDonald’s, Home Depot i Fidelity National Information Services za 1–5 mln dolarów w każdej spółce. We wrześniu nabyły również akcje Tesli o wartości 117 004–330 000 dolarów, a także mniejsze pakiety akcji CoreWeave, Intel, Microsoft i Apple.

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