W stolicy Indii, Delhi, 13 listopada odnotowano niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza: miasto wyprzedziło pakistański Lahore w rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata. Nad metropolią liczącą około 20 milionów mieszkańców unosił się smog, który pogorszył widoczność.

Według Dawn, szwajcarska grupa monitorująca jakość powietrza IQAir wcześniej odnotowała w Delhi wskaźnik jakości powietrza AQI na poziomie 334 i zaliczyła go do kategorii niebezpiecznej. Indyjska Centralna Rada Kontroli Zanieczyszczeń podała wyższy wynik — 403 — klasyfikując jakość powietrza jako severe. Różnicę wyjaśnia się odmiennymi skalami i metodami obliczania indeksu.

Wskaźniki Delhi i Lahore

Na godzinę 11:00 czasu pakistańskiego godzinowy wskaźnik AQI w Delhi spadł do 208. W tym czasie Lahore zajmowało siódme miejsce w światowym rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast z wynikiem 155.

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Zanieczyszczenie powietrza jest problemem sezonowym w wielu rejonach północnych Indii i Pakistanu. Zimą zimne, ciężkie powietrze zatrzymuje przy ziemi emisje z transportu, pył budowlany i dym ze spalania pozostałości rolniczych.

Sytuacja w Lahore

Poprawa wskaźników w Lahore nastąpiła po kilku dniach, gdy miasto znajdowało się na czele rankingu. Według raportu Pakistan Air Quality Initiative, wcześniej w tym tygodniu średnie stężenie drobnych cząstek PM2.5 w Lahore było osiem razy wyższe od zalecanego poziomu Światowej Organizacji Zdrowia. W okresie objętym raportem wyniosło ono 126 mikrogramów na metr sześcienny i było o 11% niższe niż w odpowiadającym okresie 2025 roku.

We wszystkich 40 dniach, dla których dostępne były przydatne dane, wskaźnik przekraczał pakistańskie 24-godzinne krajowe normy środowiskowe. Instrumenty satelitarne wykryły w pakistańskiej prowincji Pendżab 18 825 pożarów, z których 89% sklasyfikowano jako prawdopodobne spalanie pozostałości roślinnych. Jednocześnie autorzy raportu podkreślili, że nie ustalili dokładnego wkładu takiego spalania w miejskie zanieczyszczenie, ponieważ do gromadzenia się szkodliwych substancji przyczyniały się również zastój warunków pogodowych i słabe rozpraszanie w atmosferze.

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