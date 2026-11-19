Kandydat Partii Demokratycznej Jamie Davis przegrał wybory do Senatu USA w Luizjanie z republikanką Julią Letlow, uzyskując 49,1% głosów wobec 50,9%, podaje The Guardian. Różnica wyniosła około 25 tys. głosów przy około 1,5 mln oddanych głosów.

Walka o miejsce w Senacie

Po zwycięstwie Mary Peltoli na Alasce demokraci oficjalnie zdobyli 56 miejsc w Senacie w wyniku wyborów śródokresowych. Zwycięstwo Davisa mogło zwiększyć ich liczbę do 57.

Luizjana nie wybrała demokraty do Senatu od 2008 roku. Davis powiedział, że bliska porażka go zasmuciła, i dodał, że jego zdaniem część mieszkańców stanu nadal nie zdaje sobie sprawy, jak mała była różnica między kandydatami.

Wydatki i frekwencja

Według publikacji Letlow pozyskała i wydała niemal dwa razy więcej środków niż Davis. Łączne wydatki uwzględnione w wyścigu na tamten moment wyniosły około 13 mln dolarów. Davis wydał około 0,82 dolara na jednego mieszkańca stanu, podczas gdy Letlow — 1,44 dolara.

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Frekwencja w Luizjanie w listopadzie była o osiem punktów procentowych wyższa niż cztery lata wcześniej. Davis uważał, że otwarty charakter wyścigu o miejsce w Senacie, konflikt między republikańskim senatorem Billem Cassidym a Donaldem Trumpem, a także postępowania sądowe i wyborcze dotyczące zmiany granic okręgów powinny były przyciągnąć większą uwagę darczyńców i sztabów politycznych.

Davis powiedział również, że jego kampanii zaszkodziły reklamy pod koniec wyścigu. Za pomocą sztucznej inteligencji przedstawiono w nich kandydata, a lektor, według Davisa, fałszywie opisywał jego stanowiska w sprawie aborcji, prawa do posiadania broni, przestępczości i imigracji. Powiedział, że nie miał wystarczających środków, aby odpowiedzieć na te reklamy.

Davis uprawia kukurydzę, soję, sorgo i bawełnę w północnej Luizjanie i określił się jako umiarkowany demokrata z wiejskich obszarów stanu.

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