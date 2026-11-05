W stanie Maine demokrata Matt Dunlap uznał porażkę w otwartej walce o miejsce w Izbie Reprezentantów USA z 2. okręgu wyborczego. Kandydował na miejsce demokraty Jareda Goldena, który kończy pracę w Kongresie.

Oświadczenie kandydata

Dunlap oświadczył, że jego zespół liczył na inny wynik i jest rozczarowany rezultatem wyborów. Pogratulował Paulowi LePage'owi, życzył mu sukcesów, a także podziękował wolontariuszom swojej kampanii wyborczej.

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Jak informuje The Hill, o oświadczeniu Dunlapa dowiedziano się ze zrzutu ekranu komunikatu prasowego, który reporter Midcoast Villager opublikował w serwisie społecznościowym X. Redakcja zaznaczyła również, że zwróciła się do sztabu Dunlapa o komentarz.

Głosowanie preferencyjne

Biuro sekretarza stanu Maine poinformowało, że wybory w 2. okręgu przeszły do liczenia głosów w systemie głosowania preferencyjnego. Oświadczenie Dunlapa padło mniej więcej w tym samym czasie, gdy ogłoszono zastosowanie tej procedury.

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