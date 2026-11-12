Demokrata Scott Colom wygrał wybory do Senatu w Missisipi — BBC News
Demokrata Scott Colom wygrał wybory do Senatu USA w stanie Missisipi, wyprzedzając urzędującą republikańską senator Cindy Hyde-Smith. Jak informuje BBC News, różnica między kandydatami wyniosła zaledwie kilka tysięcy głosów.
Liczenie trwało ponad tydzień
Nie można było ogłosić zakończenia wyścigu przez ponad tydzień po dniu wyborów z powodu minimalnej różnicy między kandydatami. Lokalni urzędnicy liczyli wszystkie karty do głosowania, które wpłynęły do ustalonego terminu.
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Zwycięstwo Coloma było niespodziewanym sukcesem Partii Demokratycznej w stanie, który przez dziesięciolecia wybierał republikanów. Został pierwszym demokratą wybranym na senatora w Missisipi od 1982 roku.
Historyczny wynik
Colom został także pierwszym czarnoskórym rodowitym mieszkańcem Missisipi wybranym do Senatu USA od ponad 140 lat. Jego rywalka Cindy Hyde-Smith w momencie wyborów była urzędującą senator.