W USA czołowi demokraci z senackich i reprezentanckich komisji ds. handlu wszczęli dochodzenie w sprawie decyzji administracji prezydenta Donalda Trumpa o zezwoleniu Nvidii na sprzedaż chińskim firmom chipów AI H200. Senator Ron Wyden i kongresmen Richard Neal poprosili również Departament Handlu o zachowanie wszystkich dokumentów związanych z tą decyzją, informuje The Hill.

Dochodzenie w sprawie H200

W liście do sekretarza handlu Howarda Lutnicka ustawodawcy oświadczyli, że badają schemat zatwierdzania eksportu chipów AI Nvidii do chińskich firm oraz wprowadzenie potrąceń od takich dostaw. Pod koniec ubiegłego roku Trump zezwolił Nvidii na sprzedaż Chinom mocniejszych chipów H200 z 25-procentowym potrąceniem od przychodów z tej sprzedaży.

Wcześniej administracja ograniczyła sprzedaż Chinom chipów H20, jednak ubiegłego lata zezwoliła Nvidii na ich dostawy z 15-procentowym potrąceniem przychodów. Wyden i Neal zakwestionowali wykorzystanie sekcji 232 ustawy o rozszerzeniu handlu z 1962 roku do zatwierdzenia sprzedaży H200.

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Zastrzeżenia ustawodawców

Zdaniem demokratów sekcja 232 jest przeznaczona do działań dotyczących importu, który prezydent uznaje za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ustawodawcy oświadczyli, że zastosowanie tego mechanizmu do eksportu chipów może być sprzeczne z jego przeznaczeniem i stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa USA.

Wyden i Neal powołali się również na publikacje The New York Times, według których Departament Handlu zatwierdził dziesiątki chińskich firm do otrzymania H200, a niektóre z nich mają powiązania z firmami objętymi sankcjami ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Osobno ustawodawcy zwrócili uwagę na doniesienia o zawieszeniu przez resort sprawdzania firmy Megaspeed w związku z możliwym ułatwianiem przemytu zaawansowanych chipów Nvidii do Chin wbrew kontroli eksportowej. Według The Hill Departament Handlu i Departament Sprawiedliwości USA nie potwierdziły przekazania tego postępowania innej instytucji, a Departament Sprawiedliwości odmówił komentarza.

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