Demokraci mogą uzyskać pełną kontrolę w 24 stanach USA — The Hill

Po wyborach środka kadencji demokraci mają, zgodnie z oczekiwaniami, od stycznia 2027 roku sprawować pełną kontrolę nad legislaturami w 24 stanach USA. Partia zdobyła kontrolę nad 12 poszczególnymi izbami legislatur stanowych, informuje The Hill.

Republikanie będą kontrolować obie izby w 22 stanach, wobec 28 przed wyborami. W Karolinie Północnej i Teksasie legislatury będą podzielone: demokraci zdobyli kontrolę jedynie nad izbami niższymi. Ostateczny podział kontroli w Georgii i na Alasce zależy od końcowych wyników wyborów. W Georgii oczekiwana jest podzielona legislatura, podczas gdy na Alasce działa koalicja ponadpartyjna.

Sześć stanów ze zmianą kontroli

Pełnej kontroli demokratów oczekuje się w Arizonie, Michigan, Minnesocie, New Hampshire, Pensylwanii i Wisconsin. W Arizonie partia ma uzyskać większość 37 do 23 mandatów w izbie niższej oraz 20 do 10 w izbie wyższej, kończąc ponad 60-letnią dominację Partii Republikańskiej w kapitolu stanowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Michigan demokraci zdobyli większość w stanowej Izbie Reprezentantów i utrzymali kontrolę nad Senatem. W Minnesocie przełamali remis 67 do 67 mandatów w izbie niższej, zachowując większość w Senacie stanowym.

Zmiany w New Hampshire, Pensylwanii i Wisconsin

W New Hampshire demokraci mają, zgodnie z oczekiwaniami, przejąć kontrolę nad obiema izbami legislatury, choć gubernatorką stanu pozostała republikanka Kelly Ayotte. W Pensylwanii demokraci odebrali republikanom Senat stanowy i utrzymali izbę niższą. W Wisconsin obie izby legislatury również mają przejść pod kontrolę demokratów.

Według publikacji demokraci mogą jednocześnie kontrolować urząd gubernatora i legislaturę w 22 stanach. W takim przypadku, według szacunków Axios, 53% ludności USA będzie mieszkać w stanach, w których demokraci kontrolują władzę wykonawczą i ustawodawczą.

Czytaj nas na