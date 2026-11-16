Grupa demokratów z Senatu USA wezwała Komisję Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) do wycofania żądania, aby platformy rynków prognostycznych zaprzestały geoblokowania użytkowników w poszczególnych stanach i na terytoriach plemiennych. Ustawodawcy uważają, że stanowisko regulatora jest sprzeczne z obowiązującymi orzeczeniami sądowymi, podaje CoinDesk.

Spór o geoblokowanie

Wcześniej CFTC poinformowała regulowane przez siebie platformy, że ograniczanie działalności w konkretnych stanach jest sprzeczne z federalnym prawem dotyczącym instrumentów pochodnych. Regulator zażądał zniesienia ograniczeń w ciągu 30 dni lub wyjaśnienia, dlaczego jest to niemożliwe.

Senatorowie podkreślili, że sądy już zobowiązały operatorów do zaprzestania oferowania określonych kontraktów w Michigan, Nevadzie i stanie Waszyngton, a także na ziemiach dwóch plemion w Kalifornii. Orzeczenia te przewidywały geoblokowanie, ponieważ sądy uznały, że lokalne przepisy dotyczące hazardu pozwalają odpowiednim jurysdykcjom wprowadzać takie zakazy.

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Stanowisko CFTC i sprawy sądowe

Platformy Kalshi, Polymarket i inne działają jako wyznaczone rynki kontraktowe pod nadzorem CFTC. Przewodniczący komisji Mike Selig twierdzi, że federalne regulacje takich rynków mają pierwszeństwo przed działaniami stanów, które próbują stosować wobec firm ograniczenia związane z prawem hazardowym. Oświadczał, że rynki instrumentów pochodnych powinny działać według jednolitych zasad w skali całego kraju.

Jednocześnie kilka federalnych sądów apelacyjnych poparło stanowisko stanów w sporach z CFTC. Senatorowie wezwali komisję do zawieszenia swojego żądania do czasu zakończenia postępowań sądowych, wskazując, że rozbieżności w orzeczeniach sądów federalnych mogą ostatecznie zostać rozpatrzone przez Sąd Najwyższy USA.

Wśród najnowszych sporów jest sprawa w Luizjanie, gdzie sąd zezwolił urzędnikom stanowym na zakaz handlu kontraktami na wydarzenia. Tymczasowy zakaz sądowy dotyczył Kalshi, Polymarket, Robinhood, Coinbase, Gemini, Crypto.com i innych firm. CFTC wniosła pozew, aby wstrzymać jego obowiązywanie, a Crypto.com i inne firmy próbowały przystąpić do sprawy po stronie regulatora.

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