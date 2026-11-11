W Stanach Zjednoczonych Demokraci, którzy w przyszłym roku będą kontrolować obie izby Kongresu, planują wzmocnić nadzór nad polityką imigracyjną prezydenta Donalda Trumpa. Zamierzają kontrolować działalność Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oraz amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), a także wspierać inicjatywy rozszerzające ścieżki do legalnego statusu dla migrantów, informuje Cyprus Mail.

Pracownicy Izby Reprezentantów i Senatu powiedzieli Reutersowi, że spodziewają się prezydenckiego weta wobec projektów ustaw mających ograniczyć egzekwowanie przepisów imigracyjnych lub rozszerzyć możliwości uzyskania prawa pobytu i obywatelstwa. Jednocześnie Demokraci będą mieli szersze możliwości kontrolowania pracy władzy wykonawczej.

Śledztwa w sprawie działalności DHS

Według pracowników Kongresu Demokraci już określili możliwe kierunki śledztw w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którego strukturze znajduje się ICE. Obejmują one warunki przetrzymywania w ośrodkach dla migrantów, przypadki użycia przez federalnych agentów siły ze skutkiem śmiertelnym oraz deportację Wenezuelczyków do dużego więzienia w Salwadorze w 2025 roku.

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Przyszły przewodniczący komisji bezpieczeństwa wewnętrznego Izby Reprezentantów Bennie Thompson powiedział Reutersowi, że Demokraci będą badać, jak to określił, możliwe wykorzystanie DHS przez administrację przeciwko Amerykanom oraz jej politykę imigracyjną. Partia dąży również do większej przejrzystości w sprawie wydatkowania przez resort ponad 100 mld dolarów przyznanych przez Kongres od ubiegłego roku.

Inicjatywy legislacyjne

Umiarkowany Demokrata z Teksasu Henry Cuellar poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami administracji Trumpa o skoncentrowaniu działań deportacyjnych na osobach, które popełniły przestępstwa. Demokrata z New Jersey Josh Gottheimer z kolei podkreślił potrzebę dodatkowego szkolenia agentów ICE, stosowania kamer nasobnych, wyraźnej identyfikacji oraz koordynacji z organami ścigania stanowymi i lokalną policją.

Były pracownik Senatu Jose Parra przypuszcza, że po wyborach większe szanse mogą mieć Dignity Act i Dream and Promise Act. Pierwszy projekt ustawy przewiduje ścieżkę do legalnego pobytu dla pracowników, wzmocnienie bezpieczeństwa granic i reformę programów wizowych. Drugi ma otworzyć drogę do obywatelstwa osobom, które przybyły do USA w dzieciństwie. Senator Ruben Gallego oświadczył, że Demokraci już dyskutują nad forsowaniem projektu ustawy dotyczącego takich migrantów do końca 2026 roku.

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