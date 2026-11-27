W Stanach Zjednoczonych demokraci w Kongresie pracują nad inicjatywą dotyczącą zakończenia finansowania amerykańskiej wojny z Iranem. Senatorki Kirsten Gillibrand, Tammy Duckworth i Elizabeth Warren poinformowały o zamiarze zaproponowania poprawki do ustaw o środkach budżetowych, która zablokuje przeznaczanie funduszy na ten konflikt.

Jak podaje The Hill, demokraci nie uzgodnili jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie dalszych działań. Senator Tim Kaine oświadczył, że partia pracuje nad konsensusem i planuje podjąć decyzję w najbliższym czasie.

Termin budżetowy

Kongres musi do 11 grudnia podjąć decyzję w sprawie finansowania rządu federalnego. Część demokratów postrzega ten termin jako możliwość ograniczenia wydatków na operacje ofensywne przeciwko Iranowi jeszcze przed zdobyciem przez partię większości w Izbie Reprezentantów i Senacie w styczniu.

Członkini Izby Reprezentantów Rosa DeLauro oświadczyła, że demokraci dążą do zakończenia finansowania wojny, lecz omawiają mechanizm takiego kroku. Dopuściła przyjęcie rocznych budżetów dla mniej spornych obszarów oraz krótkoterminowego rozwiązania dotyczącego wydatków wojskowych.

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Dalsza strategia demokratów może zależeć od wyborów lidera frakcji senackiej, zaplanowanych na 1 grudnia. O stanowisko rywalizują Chuck Schumer i Chris Van Hollen. Van Hollen wezwał, by nie przeznaczać na wojnę większych środków, podczas gdy stanowisko Schumera w sprawie finansowania konfliktu, według publikacji, pozostaje niejasne.

Ochrona wojskowych i dyplomacja

Jednym z głównych zadań demokratów będzie oddzielenie wydatków na ochronę amerykańskich wojskowych i sojuszników od środków, które administracja mogłaby wykorzystać do operacji ofensywnych. Damian Murphy, przedstawiciel Center for American Progress, zaznaczył, że sformułowanie przepisu budżetowego nie może pozostawić administracji możliwości obejścia ograniczeń.

Członek Izby Reprezentantów Ro Khanna uważa, że zakończenie finansowania wojny może skłonić prezydenta Donalda Trumpa do negocjacji z Teheranem. Senatorka Jacky Rosen również oświadczyła, że konieczne jest dyplomatyczne rozwiązanie i konsultacje administracji z Kongresem.

Napięcia w Cieśninie Ormuz

The Hill pisze, że konfliktowi towarzyszą ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz oraz ograniczone uderzenia Iranu na amerykańskie obiekty wojskowe w Zatoce Perskiej. Według oświadczenia marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, rozpowszechnionego przez irańskie media państwowe, 26 listopada dwa tankowce z ropą naftową wpłynęły na miny morskie w cieśninie, co spowodowało eksplozje i pożary. Marynarka KSRi oświadczyła, że tankowce próbowały skorzystać z trasy poza irańską kontrolą.

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