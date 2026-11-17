Demokraci w Kongresie USA przygotowują kilka dochodzeń dotyczących porozumienia administracji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wydobycia ropy naftowej w Wenezueli. Planują również wezwać urzędników administracji do złożenia zeznań, informuje OilPrice.

Warunki umowy naftowej

Umowa zawarta w sierpniu przewiduje przyznanie spółce North American Blue Energy Partners, czyli NABEP, 100-letnich koncesji na 17 wenezuelskich pól naftowych. Ich zasoby szacowane są na 65 mld baryłek. Źródło określa NABEP jako spółkę Alejandro Betancura.

Zgodnie z warunkami porozumienia Waszyngton otrzymuje 35% udziałów w NABEP, a także prawo do kupowania 20% ropy wydobywanej przez spółkę po kosztach własnych. Deklarowane 100 mld dolarów to plan inwestycyjny NABEP, a nie zobowiązanie do wydania pieniędzy amerykańskich podatników.

Pytania Kongresu

Demokraci, którzy zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyborach uzupełniających, zamierzają ustalić, dlaczego do umowy wybrano właśnie NABEP, co USA oddały w zamian za udziały w spółce oraz jak będą zarządzane dochody z wenezuelskiej ropy. Kongresmen Robert Garcia, który ma według oczekiwań stanąć w przyszłym roku na czele Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, powiedział Bloombergowi: „Chcemy tam pójść i ustalić, co dokładnie się stało”.

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Dochodzenie przygotowuje również Komisja Sił Zbrojnych Senatu USA oraz kilka innych komisji. Senator Jack Reed postawił pytanie, czy dążenie do uzyskania wenezuelskiej ropy było jedną z głównych przyczyn amerykańskiej operacji wojskowej, która, według OilPrice, doprowadziła do odsunięcia Nicolása Maduro w styczniu.

Oddzielnie kongresmeni kwestionują prawne uprawnienia Pentagonu do uzyskania udziałów w NABEP za pośrednictwem Office of Strategic Capital. Po rozpoczęciu prac przez nowy skład Kongresu w styczniu Demokraci będą mieli uprawnienia do żądania dokumentów i zeznań na podstawie wezwań.

Szacunki dotyczące wydobycia

Firma analityczna Rystad Energy uważa, że zwiększona kontrola Kongresu może opóźnić do okresu po 2040 roku projekty, których potencjalne wydobycie wynosi około 500 tys. baryłek dziennie. Jednocześnie firma prognozuje, że najbliższe ożywienie wydobycia ropy w Wenezueli nie ucierpi znacząco: wolumen może wzrosnąć z 1,2 mln baryłek dziennie w październiku do około 1,5 mln baryłek dziennie w 2028 roku.

Biały Dom oświadczył, że umowa ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne USA i obniżyć ceny benzyny. NABEP ze swojej strony podała, że udział państwa nie kosztował podatników nic, a sama spółka nie otrzymała finansowania od rządu USA.

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