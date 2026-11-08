W USA Demokraci, którzy po wyborach w połowie kadencji zdobyli większość w obu izbach Kongresu, przygotowują się do przeciwdziałania cłom prezydenta Donalda Trumpa za pomocą ustawodawstwa. Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że cła te zwiększyły wydatki przeciętnych Amerykanów o tysiące dolarów. Poinformował o tym The Hill.

Jakie warianty są rozważane

Starsza ekonomistka Tax Foundation Erica York zasugerowała, że ustawodawcy mogą wybrać wąskie podejście — uchylić poszczególne cła wprowadzone przez prezydenta. Inny wariant zakłada szersze zmiany: przywrócenie Kongresowi uprawnień w sprawie takich ceł oraz ograniczenie prawa prezydenta do ich wprowadzania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Prawnik specjalizujący się w handlu międzynarodowym Arun Venkataraman uważa, że Demokraci mogą zdobyć większe poparcie dla uchylenia konkretnych ceł niż dla szeroko zakrojonej rewizji amerykańskiego ustawodawstwa handlowego. Jego zdaniem punktowe podejście może pomóc pozyskać głosy Republikanów.

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Weto prezydenta i stanowisko Białego Domu

Trump podkreślił, że ma prawo weta. Aby odrzucić prezydenckie weto, Kongres potrzebuje poparcia dwóch trzecich członków obu izb, co oznacza, że Demokraci będą musieli pozyskać głosy Republikanów. Jednocześnie kilku Republikanów krytykujących cła, w tym senatorowie Susan Collins i Thom Tillis oraz członek Izby Reprezentantów Don Bacon, odchodzi z Kongresu.

Trump stosował cła między innymi na podstawie sekcji 232 ustawy o rozszerzeniu handlu z 1962 roku oraz sekcji 338 ustawy celnej z 1930 roku. W lutym Sąd Najwyższy USA unieważnił cła, które prezydent wprowadził w ubiegłym roku zgodnie z ustawą o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Sekcja 232 pozwala nakładać cła na import ze względów bezpieczeństwa narodowego, a sekcja 338 — po stwierdzeniu dyskryminacyjnych praktyk handlowych innego państwa.

Według Tax Foundation, na sierpień cła Trumpa zwiększyły wydatki gospodarstwa domowego w USA średnio o 820 dolarów. Biały Dom oświadczył, że cła i obniżki podatków administracji sprzyjają powrotowi produkcji do kraju, a także poinformował o niemal 20 zawartych umowach handlowych i bilionach dolarów inwestycji w produkcję.

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