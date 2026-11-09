Demokraci w USA planują po przejęciu kontroli nad Kongresem w styczniu przedstawić szereg projektów ustaw dotyczących systemów sztucznej inteligencji i rozwoju centrów danych. Inicjatywy mogą przewidywać ochronę konsumentów przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej związanymi z rozbudową centrów danych, niezależne testowanie zaawansowanych modeli AI oraz doprecyzowanie odpowiedzialności firm za szkody wyrządzone przez ich produkty, informuje The Express Tribune.

Testowanie modeli i odpowiedzialność firm

Demokratyczny senator z Nowego Jorku Chuck Schumer, który ma zostać liderem większości, wymienił ochronę konsumentów przed wyższymi kosztami energii elektrycznej wynikającymi z szybkiej rozbudowy centrów danych jako jeden ze swoich priorytetów na przyszły rok.

Członkini Izby Reprezentantów Lori Trahan zamierza promować przepisy, które wymagałyby od niezależnych ekspertów oceny czołowych modeli AI według standardów bezpieczeństwa. Według jej zastępcy szefa personelu, Francisa Grubara, Trahan będzie również pracować nad regulacjami, które wyraźniej określą odpowiedzialność firm, jeśli systemy AI wyrządzą szkody.

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Kongresmenka Zoe Lofgren, która stara się objąć kierownictwo nad Komisją Nauki Izby Reprezentantów, oświadczyła, że Demokraci skupią się na odpowiedzialnym regulowaniu AI i wspieraniu innowacji. Demokrata z Michigan Abdul El-Sayed, który zdobył miejsce w Senacie, podczas kampanii opowiadał się za utworzeniem niezależnego organu nadzoru nad AI, uprawnionego do kontrolowania firm technologicznych.

Nadzór nad firmami technologicznymi

Według Demokratów i przedstawicieli organizacji społecznych kontrola nad komisjami Kongresu może zapewnić partii platformę do promowania propozycji, wzywania przedstawicieli branży do składania zeznań oraz wzmacniania poparcia dla regulacji w przypadku rzeczywistych szkód wyrządzonych przez systemy AI. Przewodniczący Kongresowego Klubu Postępowego, demokrata z Teksasu Greg Casar, już oświadczył, że kierownicy firm z branży AI powinni zostać wezwani do składania zeznań pod przysięgą.

W październiku Lofgren i inni demokratyczni liderzy komisji Izby Reprezentantów poprosili OpenAI, Anthropic, Meta, Google i SpaceX o szczegółowe opisanie swoich praktyk bezpieczeństwa oraz zgłoszenie przypadków, w których ich narzędzia AI działały inaczej, niż przewidywali twórcy. Jednocześnie przyjęcie nowych regulacji może być trudne za prezydentury USA Donalda Trumpa, który wielokrotnie odrzucał wezwania do wprowadzenia obowiązkowych zasad dotyczących tej technologii.

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