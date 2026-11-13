Demokraci w USA jednoczą się wokół planu rozszerzenia Medicare — STAT News

W Stanach Zjednoczonych demokraci jednoczą się wokół planu rozszerzenia dostępu Amerykanów do programu Medicare, informuje STAT News. Inicjatywa, nazwana Medicare for More, zakłada objęcie Medicare większej liczby osób, a być może wszystkich Amerykanów.

Wspólna platforma dla partii

Według redakcji propozycja staje się polityką konsensusu dla różnych skrzydeł Partii Demokratycznej. Jest rozważana w obliczu presji na partię, by szybko obniżyć koszty życia i zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej.

Medicare for More może pomóc uniknąć rozbieżności między umiarkowanym a liberalnym skrzydłem demokratów w kwestiach ochrony zdrowia.

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Ubezpieczenie dla młodych

Wśród demokratów poparcie zyskuje również propozycja Medikids. Przewiduje ona bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób od urodzenia do ukończenia 26. roku życia.

Według STAT News obie inicjatywy są rozważane w ramach demokratycznej agendy dotyczącej dostępności opieki zdrowotnej.

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