Demokraci w USA, którzy w styczniu przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, nie mają wspólnego stanowiska w sprawie możliwej trzeciej procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Część ustawodawców dopuszcza rozpoczęcie dochodzeń, jednak inni ostrzegają, że pochopny proces może zmobilizować zwolenników prezydenta i obrócić się przeciwko partii.

Ryzyka polityczne

Jak informuje The Independent, powołując się na Politico, publikacja przeprowadziła rozmowy z 14 demokratami z różnych ideologicznych skrzydeł partii. Ustawodawcy różnie oceniają perspektywę impeachmentu w ciągu najbliższych dwóch lat.

Demokrata Jamie Raskin, który według oczekiwań stanie na czele właściwej komisji Izby Reprezentantów, uważa, że Trump może wykorzystać kampanię na rzecz impeachmentu do mobilizacji swojej bazy MAGA. Sam Trump po porażce republikanów w wyborach śródokresowych powiedział dziennikarzom, że z zadowoleniem przyjąłby trzecią próbę impeachmentu i nazwałby ją bezpodstawną.

Demokraci oskarżali prezydenta o szereg możliwych nadużyć podczas jego drugiej kadencji, w tym o osobiste wzbogacenie się, przyjmowanie zagranicznych prezentów, ułaskawienia w zamian za wynagrodzenie oraz wykorzystywanie władzy przeciwko przeciwnikom. Jednocześnie w partii nie ma porozumienia ani co do konkretnych artykułów możliwego impeachmentu, ani co do tego, od którego dochodzenia należy zacząć.

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Głosowanie w Senacie

Kolejną przeszkodą jest układ głosów w Senacie USA. Do skazania prezydenta potrzebne jest tam poparcie 67 senatorów. Według materiału 56 demokratów w wyższej izbie Kongresu potrzebowałoby do tego głosów co najmniej 11 republikanów.

Kongresmenka Zoe Lofgren, która uczestniczyła w poprzednich procedurach impeachmentu Trumpa, podkreśliła potrzebę uwzględnienia perspektywy skazania w Senacie. Jej kolega Gregory Meeks opowiedział się przeciw impeachmentowi, porównując sytuację do decyzji prokuratora o niewnoszeniu oskarżenia bez oczekiwania wyroku skazującego.

Stanowisko kierownictwa

Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries publicznie nie poparł żadnego konkretnego scenariusza. Oświadczył, że żaden członek frakcji demokratycznej nie zwracał się do niego w sprawie impeachmentu, a frakcja koncentruje się na dostępności ekonomicznej i rozliczalności władzy. Jednocześnie Jeffries powiedział, że demokraci nie wykluczają żadnej opcji.

Niektórzy przedstawiciele partii apelują, by nie odkładać działań. Rashida Tlaib oświadczyła, że traktowanie impeachmentu jako odwracania uwagi tworzy niebezpieczny precedens, a Suhas Subramanyam powiedział, że demokraci muszą działać nawet w przypadku niekorzystnych konsekwencji politycznych.

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