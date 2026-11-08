Partia Demokratyczna USA, która zdobyła większość w Kongresie w wyniku wyborów środka kadencji, obecnie nie wpisuje do programu trzeciej procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zamiast tego demokraci zamierzają promować inicjatywy ustawodawcze dotyczące kosztów życia, ubezpieczeń zdrowotnych, ceł i walki z korupcją, a także wzmocnić nadzór nad administracją prezydenta.

Jak informuje The Guardian, przyszły spiker Izby Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że żaden członek frakcji demokratycznej nie rozmawiał z nim o impeachmentzie. Według niego partia koncentruje się na przystępności kosztów życia i rozliczalności władz.

Priorytety nowej większości

Jeffries wymienił wśród priorytetów odnowienie ulg podatkowych dla planów ubezpieczeniowych w ramach programu Affordable Care Act, cofnięcie ubiegłorocznych cięć w programie Medicaid, kroki legislacyjne na rzecz zniesienia ceł Trumpa oraz zakończenie konfliktu z Iranem.

Spodziewany lider demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że program partii będzie opierał się na trzech obietnicach: obniżyć koszty, sprawić, by rząd działał skuteczniej dla obywateli, oraz walczyć z korupcją. Przewodniczący Progresywnego Klubu Kongresowego Greg Casar zaproponował również regularne poddawanie pod głosowanie projektów ustaw zakazujących zawyżania cen, Super PAC-ów oraz handlu akcjami przez ustawodawców.

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Dochodzenia i ograniczenia

Demokraci, którzy staną na czele komisji Izby Reprezentantów, będą mogli wydawać wezwania sądowe. Robert Garcia, który ma według oczekiwań przewodniczyć Komisji Nadzoru, zapowiedział możliwe dochodzenia w sprawie twierdzeń dotyczących korupcji w kontraktach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, handlu akcjami przez członków Kongresu, osiągania przez korporacje nadmiernych zysków oraz ujawnienia przez rząd materiałów w sprawie Jeffreya Epsteina.

Jamie Raskin, który prawdopodobnie stanie na czele Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, wcześniej wysłał ponad 200 wniosków o informacje do administracji Trumpa i innych adresatów. Po przejęciu przez demokratów kontroli nad komisjami takie wnioski będą mogły być poparte wezwaniami sądowymi.

Jednocześnie możliwości demokratów są ograniczone przez prawo prezydenta do weta oraz zasadę filibusteru w Senacie, która wymaga 60 głosów, aby procedować większość projektów ustaw. Liczenie głosów w dwóch wyścigach do Senatu nadal trwa; jeśli kandydaci demokratów zwyciężą, ich koalicja będzie miała 56 miejsc w izbie wyższej.

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